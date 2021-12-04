Apple, 2021’in en iyi uygulamalarını açıkladı

Apple; yenilik, tasarım, kullanıcı deneyimi ve bunların insanların yaşamları üzerindeki potansiyel etkilerini temel alıp yılın favori uygulamalarını ve oyunlarını bir araya getirdi.

Sozcu.com.tr

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Apple, 2021 yılında kullanıcılarının ilgisini çeken, deneyimlediklerinde onları mutlu eden uygulamaları açıkladı. Şirket; herkes kapalı, sıkılmış ve bazen bunalmışken insanları bir araya getiren uygulamalara da dikkat çekti. Bunlar arasında çok oyunculu karantinanın hit oyunu Among Us, tasarım aracı Canva, kadın sağlığı uygulaması Peanut, flört platformu Bumble da yer alıyor.

Teknoloji devi, “Bazıları öğrenmemize yardımcı oluyor, diğerleri çalışmalarımızı geliştiriyor… Bu yılın kazananlarını kutlamak bizim için bir onur” diyerek kazananları sıralıyor:

YILIN iPHONE UYGULAMASI: TOCA LIFE WORLD

Toca Life World, çocukların hayal güçlerine dayalı yeni kapsayıcı dünyalar yaratabilecekleri etkileşimli bir oyun alanı. Aynı zamanda, kendini ifade etme ve duygusal gelişim üzerine dersler alıyorlar.

Uygulamanın yaratıcıları, uygulamayı şu sözlerle anlatıyorlar: “Çocukların hayâl gücünü harekete geçirmek ve dünyayı öğrenmelerine yardımcı olmak için oyunun gücüne inanıyoruz. Çocukların oyun oynamalarını, yaratıcı olmalarını ve olmak istedikleri kişi olmalarını sağlamak için ürünlerimizi çocukların bakış açısıyla tasarlıyoruz.”

YILIN iPAD UYGULAMASI: LUMAFUSION

LumaFusion, eğlenceli bir sosyal medya klibinden, uzun metrajlı bir filme kadar klipler oluşturulan bir video düzenleyici.

YILIN MAC UYGULAMASI: CRAFT

Aynı anda birden fazla uygulama kullanmanın getirdiği karışıklığa son vermek için yapılan Craft; not alma, belge düzenleme gibi pek çok fonksiyona sahip.

YILIN APPLE WATCH UYGULAMASI: CARROT

CARROT Weather, havalı bir dizi kişiselleştirme aracı ile sıradan hava tahmini dünyasına biraz daha eğlenceli yaklaşıyor.

YILIN ARCADE OYUNU: FANTASIAN

Fantasian, Mistwalker tarafından geliştirildi ve 2021’de yayınlandı. Final Fantasy serisindeki çalışmaları ile tanınan Nobuo Uematsu’nun müziğiyle Hironobu Sakaguchi tarafından üretildi ve yazıldı. Bir tür rol yapma oyunu olarak da öne çıkar.

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