Apple CEO’su, şirket bilgilerini sızdıranların peşine düştü

Apple CEO'su Tim Cook, şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, "Şirket bilgilerini sızdıranları belirlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Buraya ait değilsiniz ve sizi bulacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Apple’ın başı şirket içi bilgileri sızdıran çalışanlarla dertte. Bir süredir hem şirket içinde gerçekleşen toplantılardan hem de yeni ürünlerle ilgili bilgiler şirket herhangi bir açıklama yapmadan basına yansıyordu.

Hatta Apple, geçtiğimiz aylarda, Çinli çalışanlar tarafından fabrikalardan gizlice kaçırıldığına inanılan çalıntı iPhone prototiplerini sosyal medya üzerinden satan kişilere karşı sert önlemler almaya çalışıyor.

CEO’DAN UYARI: MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ

Özellikle, geçen hafta gerçekleşen ve şirketin aşılanmamış çalışanlarla ilgili kararlarını açıkladığı toplantının kısa sürede medyaya yansıması Apple CEO’su Tim Cook’u ayrıca sinirlendirdi ve çalışanlara sert bir uyarıda bulundu.

Teknoloji sitesi Verge tarafından elde edilen Apple’ın çalışanlarına gönderdiği bir e-postada Cook, şirket içinde gerçekleşen bir toplantının basına yansıması karşısında hüsrana uğradığını belirtiyor. Apple CEO’su son zamanlarda hem toplantılardan hem de ürün lansmanları öncesindeki bilgilerin basına yansımasına atıfta bulunarak mektubunda şu satırlara yer veriyor:

“İçeriğin yalnızca Apple’da kalacağına güvenebilmemiz gerekiyor. Bilgileri sızdıranları tespit etmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, ister ürün IP’si isterse gizli bir toplantının ayrıntıları olsun, gizli bilgilerin ifşa edilmesine müsamaha göstermeyiz. Bilgilerimizi sızdıranların az sayıda insandan oluşturduğunu biliyoruz. Ayrıca gizli bilgileri sızdıran kişilerin buraya ait olmadığını da biliyoruz.”

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