Apple, doğrudan yedek parça satmaya başlayacak

Apple, kullanıcıların, cihazlarını kendilerinin tamir etmelerini sağlamaya başlayacak. Şirket; bazı iPhone'ların ve Mac bilgisayarların yedek parçalarını doğrudan kullanıcılara satmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Teknoloji devi, telefonları veya dizüstü bilgisayarları bozulduğunda müşterilerine daha fazla seçenek sunmak istiyor. Bu yüzden de şirket, gelecek yıldan itibaren 200’den fazla ayrı parça ve alet satmaya başlayacağına dair söz verdi.

Apple’ın gündemine aldığı yeni plan, gelecek yılın başlarında öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayacak. 2022’de başka onarımları da içerecek şekilde genişlemeden önce, en sık onarılan akıllı telefon ekranı, pili ve kamerası gibi alanları kapsayacak. Yedek parça sağlamaya bazı Mac bilgisayarların parçaları daha sonra eklenecek.

Apple’ın COO’su Jeff Williams konuyla ilgili şunları söyledi: “Apple’ın orijinal parçalarına daha fazla erişim sağlamak, onarım gerektiğinde müşterilerimize daha da fazla seçenek sunuyor.”

Endüstri analistleri, bu yeni yaklaşım ile Apple cihazlarını kullanan toplam insan sayısının artabileceğini öne sürdüler.

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