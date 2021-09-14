iPhone 13’ü tanıtan Apple iOS 15’in ne zaman yayınlanacağını açıkladı! İşte iOS 15 ile uyumlu cihazların listesi

iPhone 13 Pro, iPhone 13, Apple Watch Series 7, yeni iPad mini ve iPad cihazlarını tanıtan Apple, merakla beklenen iOS 15 işletim sisteminin ne zaman yayınlanacağını duyurdu.

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Apple, bugün yaptığı lansmanla iPhone 13 Pro, iPhone 13, Apple Watch Series 7, yeni iPad mini ve iPad cihazlarını tanıttı.

Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 15’in yayınlanacağı tarihi de duyurdu.

“iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu” ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, “20 Eylül'de sizinle” bilgisi paylaşıldı.

iOS 15'İN UYUMLU OLDUĞU AYGITLAR

Apple, iOS 15'in uyumlu olduğu aygıtları şöyle açıkladı:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)