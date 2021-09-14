Apple kurucularından Steve Wozniak uzay şirketi kurduğunu duyurdu

Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson'dan sonra uzay yarışına bir isim daha katıldı. Apple kurucularından Steve Wozniak, Twitter'da özel bir uzay şirketi kurduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Uzay yarışında rekabet kızışıyor. Apple’ın kurucularından Steve Wozniak da Privateer Space adlı yeni firmasıyla, temel görevinin uzayı tüm insanlık için güvenli ve erişilebilir kılmak olduğunu söyleyerek bu yarışa katılan son isim oldu. Şirket kurucuları arasında Wozniak’ın yanı sıra Ripcord’un kurucusu Alex Fielding de yer alıyor.

Şirket tarafından hazırlanan kısa bir tanıtım videosunda Privateer Space, doğru ve iyi olanı yapmak için birlikte çalışmayı planladığını açıklıyor:

“Birlikte uzağa gideceğiz. Birbirimize bakacağız. Bu bir yarış ya da oyun değil. Biz tek kişi, tek şirket, tek millet değiliz. Biz tek bir gezegeniz. Gelecek neslin birlikte daha iyi olabilmesi için elimizdekilerle ilgilenmek için buradayız.”

Wozniak, henüz uzay girişimi hakkında fazla bir şey açıklamadı. CNET’e göre, şirketin web sitesinde sadece “gökyüzü artık sınır değil” ve “gizli moddayız” yazıyor.

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