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Apple, yeni lansman tarihini duyurdu

Apple merakla beklenen ürünlerini tanıtacağı lansman tarihini açıkladı. Teknoloji devi, yeni modellerini görücüye çıkaracağı özel etkinlik tarihini 14 Eylül olarak belirlediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Apple, yeni lansman tarihini duyurdu

Apple’ın etkinlik tarihini şirkette kıdemli başkan yardımcısı olarak görev alan Greg Joswiak duyurdu. Joswiak, Twitter’da “14 Eylül’de California’dayız. Yakında görüşürüz” diye yazarak bir davet videosu paylaştı.

Apple, etkinlikle ilgili detaylar paylaşmasa da şirketin iPhone 13 lansmanını gerçekleştireceği ve AR veya karma gerçeklik özelliklerini yayınlayacağı bekleniyor.

Apple’ın özel etkinliği 14 Eylül’de, Türkiye saati ile 20.00’da gerçekleşecek.

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