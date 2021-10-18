Apple, yeni MacBook’ları tanıttı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Apple, yeni ürünlerini duyurdu. MacBook ve AirPods'un tanıtıldığı ürünlerin özellikleri ve Türkiye fiyatları da belli oldu.

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Standart boyut

Apple, bugün yeni ürünlerini tanıttı. “Süper güçlü bir Pro” ifadeleriyle tanıtılan yeni MacBook’lar için “Karşınızda bugüne kadarki en güçlü MacBook Pro var. Profesyoneller için tasarlanan ilk Apple çipler: ışık hızında M1 Pro veya M1 Max. Çığır açan bir performans. Muhteşem bir pil ömrü. Göz alıcı Liquid Retina XDR ekran. Mac dizüstü bilgisayarlardaki en iyi kamera ve ses teknolojisi. Ve ihtiyacınız olan tüm bağlantı noktaları. Türünün ilk örneği olan bu MacBook Pro, gerçek bir canavar” ifadeleri kullanıldı.

FİYATI VE TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU

Başlangıç fiyatının 23 bin 499 TL olacağı belirtilen ürünler için “Kasım'da sizinle” denildi. MacBook’ların 13 kata kadar daha hızlı grafik performansı, 3,7 kata kadar daha hızlı CPU performansı, 21 saate kadar pil ömrü ve 11 kata kadar daha hızlı yapay öğrenme özellikleri barındıracağı aktarıldı.

M1 PRO VE M1 MAX’IN ÖZELLİKLERİ

Apple tarafından M1 Pro için “Aşırı hızlı. 10 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen CPU. 16 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU. 32 GB'a kadar birleşik bellek. 200 GBps'ye kadar bellek bant genişliği”, M1 Max için ise “Aşırı hızlıdan da hızlı. 10 çekirdekli CPU. 32 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU. 64 GB'a kadar birleşik bellek. 400 GBps'ye kadar bellek bant genişliği” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, açıklamada “Ve system on a chip (SoC) teknolojisi ilk defa profesyonel bir dizüstü bilgisayarda kullanılıyor. Her iki çip de M1 çipe oranla daha fazla CPU çekirdeğine, daha fazla GPU çekirdeğine ve daha fazla birleşik belleğe sahip. Yapay öğrenmeye süper güçler kazandıran bir Neural Engine ve ProRes formatını destekleyen gelişmiş media engine'larla beraber M1 Pro ve M1 Max, profesyonel kullanıcılar için daha önce mümkün olmayan şeyleri hayata geçiriyor” mesajına yer verildi.

14 inç modelin 17 saate kadar video oynatma ve kablosuz bağlantıyla 11 saate kadar internette gezinme, 16 inç modelin de 21 saate kadar video oynatma ve kablosuz bağlantıyla 14 saate kadar internette gezinme imkanı sağlayacağı belirtildi.

16.2 inçlik modelin ekran özellikleri için “3456 x 2234 çözünürlük. 7,7 milyon piksel ve 254 ppi” olacağı, 14.2 inç modelin ise “3024 x 1964 çözünürlük, 5,9 milyon piksel ve 254 ppi” olacağı aktarıldı.

“HDMI ÇIKIŞIYLA TV'LERE VEYA EKRANLARA BAĞLANIN”

“Biliyoruz, bazı şeyleri çok takıyorsunuz” notuyla yapılan açıklamada da “SDXC kart okuyucusuyla fotoğraflarınızı ve videolarınızı aktarın. HDMI çıkışıyla TV'lere veya ekranlara bağlanın. Yüksek empedanslı kulaklıkları algılayıp otomatik olarak ayarlanan 3,5 mm kulaklık jakını kullanarak dinleyin. Üç adet Thunderbolt 4 bağlantı noktasıyla yüksek hızlı çevre birimlerine veya ekranlara bağlanın. Ve kolay ayrılan MagSafe 3 bağlantı noktasını kullanarak hızlı şarj özelliğinden yararlanın” ifadelerine yer verildi.

KLAVYE ÖZELLİKLERİ: MEKANİK DOKUNMA HİSSİNİ VERİYOR

Öte yandan “Profesyonellere yaraşır bir klavye” denilerek, “Magic Keyboard sayesinde MacBook Pro şimdi ilk defa tam boy işlev tuşlarından oluşan bir tuş sırasına sahip. Üstelik bu klavye profesyonellerin çok sevdiği mekanik dokunma hissini veriyor. Spotlight, Siri, Dikte ve Rahatsız Etme özellikleri için yeni klavye kestirmeleri de bulunuyor. Touch ID'nin yeni ve özel dokulu halkası parmağınızı yönlendiriyor ve Mac'inizin kilidini açmak hızlı, kolay ve güvenli hale geliyor” açıklaması yapıldı.

AIRPODS DA TANITILDI

Bugün tanıtılan bir diğer Apple ürünü de AirPods’du. “Uzamsal ses teknolojisine sahip yepyeni tasarım” denilen ürünün fiyatının 1.999 TL olacağı kaydedildi. Ürünün özellikleri şu şekilde tanıtıldı:

* Müzik şimdi daha da kişiselleşti. Adaptif EQ, müziği kulağınızın şekline göre otomatik olarak ayarlıyor. İç kısım mikrofonları, duyduğunuz sesi algılayarak düşük ve orta aralıktaki frekanslarda gerçek zamanlı olarak size özel ayarlamalar yapıyor ve bu sayede her şarkının zengin detaylarını ortaya çıkarıyor.

* Özel bir amplifikatörden güç alan Apple tasarımı dinamik sürücü, müziği olağanüstü ayrıntılar içeren yüksek bir ses kalitesiyle sunuyor. Size de böylece derin ve zengin baslardan temiz ve canlı tizlere kadar her sesin tadını çıkarmak kalıyor.

* Kulaklık uçlarının her birinde yer alan özel akustik ağ kaplı yerleşik mikrofon, rüzgar sesini minimuma indirerek telefon görüşmelerinde sesinizin her zaman net bir şekilde duyulmasını sağlıyor.

* Yeniliğin sesi. FaceTime için HD ses kalitesi. Yeni AAC-ELD konuşma codec'i sayesinde FaceTime'da şimdi HD ses kalitesiyle capcanlı görüşmeler yapabiliyorsunuz. Ve uzamsal ses desteğiyle Grup FaceTime aramalarında sesleri gerçeğe hiç olmadığı kadar yakın bir şekilde duyabiliyorsunuz.

* Şık duruyor, net duyuluyor. Konturlu hatları ve daha kısa alt uçlarıyla herkesin beğeneceği zarif bir tasarıma sahip AirPods, kulaktan kulağa yayılacak bir ses deneyimi sunuyor.

* Kuvvet sensörü, AirPods'un keyfine varmanız için size daha da fazla kontrol imkanı veriyor. Sensöre basarak şarkıları oynatabiliyor, duraklatabiliyor ve atlayabiliyor, aramaları yanıtlayıp sonlandırabiliyorsunuz.

* Enerji dolu bir kutu. MagSafe Şarj Kutusu'nu MagSafe özellikli bir şarj aygıtıyla kablosuz olarak kolayca şarj edin.3 Kutuyu tam şarj ederek toplamda 30 saate kadar dinleme süresinden doyasıya yararlanın.4 Ve AirPods'u kutuda sadece 5 dakika boyunca şarj ederek yaklaşık 1 saat dinleme süresi elde edin.

“TEK ŞARJLA 6 SAATE KADAR DİNLEME SÜRESİ”

* Hem AirPods hem de MagSafe Şarj Kutusu, IPX4 tere ve suya dayanıklılık derecesine sahip. Yani ağır antrenmanlardan yağmurlu ortamlara kadar her koşula dayanabiliyorlar.

* Tek şarjla 6 saate kadar dinleme süresi. Şarj kutusuyla toplamda 30 saate kadar dinleme süresi.

* AirPods'u iCloud hesabınızdaki tüm aygıtlarla eşleştirmek için iPhone veya iPad'inizin yanına yaklaştırıp Bağlan düğmesine dokunmanız yeterli. Böylece, aygıtlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan örneğin Mac'inizde müzik çalarken iPhone'unuzdan bir aramayı yanıtlayabiliyorsunuz.

* Sezgileri çok kuvvetli. Kulağınızı diğer yüzeylerden ayırt edebilen gelişmiş ten algılama sensörü sayesinde ses yalnızca AirPods kulağınızdayken çalınıyor, cebinizde veya masanızda olduğunda ise duraklatılıyor.

* Sadece sesinizi kullanarak müzik çalın, arama yapın, yol tarifi alın veya programınızı kontrol edin. En sevdiğiniz kişisel asistanınızı etkinleştirmek ve günlük işlerinizi takip etmek için “Hey Siri” demeniz yeterli.

* Bildirimleri Seslendir. Siri, önemli mesajları ve uyarıları geldikleri anda size okuyabiliyor. Üstelik siz de sadece sesinizi kullanarak mesajları yanıtlayabiliyorsunuz.

* Gelişmiş Bul uygulaması. Bul uygulamasıyla AirPods'unuzu takip edin. Yakınlık görünümüyle AirPods'unuzun ne kadar yakınınızda olduğunu öğrenin. AirPods'unuz Bluetooth kapsama alanının dışına çıkarsa uzaklaşma uyarıları alın. Veya bir ses çalmasını sağlayarak yerini bulun.

* Ses Paylaşımı. İki çift AirPods arasında kolayca şarkı veya program paylaşın. AirPods'u, dinlemekte olduğunuz iPhone, iPad veya Apple TV'ye yaklaştırın ve anında bağlanın.