Apple’a 300 milyon dolarlık patent davası

Bloomberg'in haberine göre Apple, LTE patent anlaşmazlığında 300 milyon dolar ödeyecek. Teknoloji devinin iPhone'lar, iPad'ler ve hatta Apple Watch'lar için Optis'in patentlerini ihlal ettiği iddia ediliyor. Ancak şirket, bu cezayı ödememek için savaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

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Apple, kablosuz teknolojiyi kullanmaya devam etmek için Optis isimli bir şirkete ciddi bir meblağ ödemek zorunda kalacak. Bloomberg ve The Register’ın hazırladıkları haberlere göre; bir Teksas jürisi Apple’ın iPhone ve iPad gibi cihazlarda LTE hücresel servisini kapsayan patentleri ihlal ettiği iddiasıyla patent firması Optis’e 300 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verdi.

Jüri, 2020’de Optis’e 506 milyon dolarlık bir tazminat verilmesini istemişti; ancak davadaki yargıç, talebin standartlara dayalı patentler için adil olup olmadığı endişeleri üzerine yalnızca tazminat davasını kabul etti.

Apple ise dava için savaşmakta planlı. Teknoloji devi, yaptığı açıklamada Optis’i patent trolü olmakla suçladı ve firmanın yalnızca satın alınan patentleri kullanan şirketlere dava açmak için var olduğunu kaydetti. Apple, Optis’in patentler için makul olmayan ödemeler elde etme çabalarına direnmeye devam edeceğini söyledi.

The Register’ın haberine göre; şirket, sadece son çeyreğinde 21,7 milyar dolar net gelir elde etti ve Optis’e yapılacak ödeme sadece bir günlük kârının biraz üzerinde. Ancak şirketin asıl endişesi, Optis’in Apple’ın maliyetlerini artırabilecek ve donanım fiyatlarını yukarı çekebilecek düzenli ödemeler almayı başarması.

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