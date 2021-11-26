Apple’dan muhalif isimlere casus yazılım uyarısı: Ele geçirilebilir

ABD'li teknoloji devi Apple, Tayland, Gana, Uganda ve El Salvador gibi ülkelerdeki muhalif isimlerin, devlet destekli siber saldırıya maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD’li teknoloji devi Apple’ın akıllı telefonları üzerindeki casus yazılım kabusu sürüyor. İsrail merkezli NSO Group şirketi tarafından geliştirilen Pegasus yazılımının etkisi pek çok ülkede hissediliyor.

Apple, söz konusu şirkete dava açarken, Tayland, Gana, Uganda ve El Salvador gibi ülkeler için çarpıcı bir uyarı yayınladı. Son 24 saat içinde kullanıcılara uyarı mesajı gönderen şirket, bu ülkelerde devlet destekli siber saldırganların, iPhone’lar üzerinde casus yazılım kullanarak muhalif isimlerin telefonlarını ele geçirebileceğini duyurdu.

MİKROFON VE KAMERAYA DA ERİŞEBİLİR



Aktivist, politikacı ve gazetecilerin hedef olabileceğini belirten şirket, “Apple devlet destekli saldırganların, telefonlarınızın kontrolünü uzaktan ele geçirmeye çalışabileceğine inanıyor. Bu saldırganlar sizi, bireysel olarak kim olduğunuz ve ne yaptığınıza göre hedef alabilir. Eğer telefonunuz ele geçirilirse, hassas verileriniz, iletişimleriniz ve mikrofon ile kameranıza dahi uzaktan erişebilirler” ifadelerini kullandı.