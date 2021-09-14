Apple’ın büyük açığı bulundu: Hackerlar mesajlara ulaşabiliyormuş

Bu gece yeni ürün gamını tanıtma hazırlığı içerisinde olan Apple'da hacker şoku yaşanıyor... Ünlü teknoloji şirketi hackerların iPhone, Mac ve Apple Watch'lardaki mesajları hiçbir zorluk yaşamayan okuyabildiğini tespit etti. Şirket, "Acil olarak güncelleme yapın" uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli teknoloji ve bilişim şirketi Apple, tarihinin en büyük hacker şokuyla karşı karşıya… Bu gece yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanan Apple’ın ürünlerinde çok ciddi bir güvenlik açığı bulunduğu ortaya çıktı.

Kanadalı bilim insanlarından ve uzmanlardan oluşan Citizen Lab tarafından hazırlanan bir raporda, iPhone, Mac bilgisayar ve Apple Watch’larda çok ciddi bir güvenlik açığı bulunduğu ve hackerların çok kolay bir şekilde insanların verilerini ve mesajlarını okuyabildiği tespit edildi. Hackerların hiç beklemeden veya kullanıcının herhangi bir linke tıklamasına gerek kalmadan mesajlara ulaştığı kaydedilirken, İsrail’de geliştirilen casus yazılım şirketi NSO Group’un Apple cihazları uzaktan izlediği de vurgulandı.

ŞUBAT AYINDAN BERİ İZLİYORLARMIŞ

iPhone, Mac bilgisayar ya da Apple Watch kullanıcılarının hiçbir linke tıklamamasına rağmen verilerinin okunabildiğinin altını çizilirken, “Kullanıcılar casus yazılımın çalışması için herhangi bir linke ya da bağlantıya tıklamadığı için takip edildiklerinin farkına bile varmıyor. Hackerlar kameraya, mikrofona ya da mesajlara kullanıcının bilgisi olmadan erişebiliyor” ifadesi kullanıldı.

Yetkililer hackerların Apple cihazlarını 2021 yılının Şubat ayından beri “sessizce hacklediğini” de vurguladı.

Apple’ın bu teknoloji ve veri güvenliği skandalının ardından acilen bir sistem güncellemesi yayınladığı açıklandı. Apple, sorunun çözüldüğünü açıklarken, “Apple kullanıcılarının, korunma için bir an önce iPhonelarını, Mac bilgisayarlarını ve Apple Watch’larını güncellemelerini rica ederiz” duyurusunu yaptı.

“KAMERA VE MİKROFONU AÇIP KAPATABİLİYORLAR”

New York Times, iOS 14.8’e acil durum güncellemesi yapıldığını da aktarırken, şirket, “Apple, aktif olarak saldırıya uğranıldığıyla ilgili sorunların farkında” açıklamasını yaptı.

Pegasus olarak da bilinen casus yazılım, mesajları, e-postaları, telefon görüşmelerini kaydedip bunu NSO Group’un dünya genelindeki müşterilerine sattığını yazan New York Times, “Bu uygulama istenildiği zaman cihazın kamera ve mikrofonunu da ele geçirip açıp kapatabiliyor” hatırlatmasını yaptı.

Citizen Lab’de araştırmacı olan John Scott-Railton, “Bu casus yazılım sıradan bir iPhone kullanıcısının yapabileceği her şeyi ve daha fazlasını yapmasına imkan tanıyor” dedi.

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