Aralık ayında Alaska’da sıcaklık rekoru kırıldı

ABD'nin en kuzeyinde yer alan ve soğuk iklimiyle bilinen Alaska'da Aralık ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün daha da kendisini hissettirirken, dünyanın en soğuk yerlerinden gelen sıcaklık rekoru haberleri de yaşanan iklim krizinin boyutunu gözler önüne seriyor.

En son Alaska’dan da sıcaklık rekoru haberi geldi. Olağandışı bir mevsim yaşayan Alaska’da gündüz saatlerinde sıcaklıklar 15,5 dereceye ulaşırken, bu durum da sağanak yağmurlara neden oldu.

Normalde karla kaplı olan ve kar yağışlarının yaşandığı Alaska’da sağanak yağmur yağması ise dikkat çekti.

20 DERECEYE YAKLAŞAN BÖLGELER VAR

Alaska İklim Değerlendirmesi ve Politikası Merkezi’nden bilim insanı Rick Thoman, Kodiak ada topluluğunda, bir gelgit göstergesindeki hava sıcaklığının Pazar günü 19.4 dereceye ulaştığını ve Alaska’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Aralık ayı sıcaklığı olduğunu belirtirken bu durumu “saçma” olarak nitelendirdi.

Thoman, Kodiak havaalanında 18.3 derece, Cold Bay’deki Alaska Yarımadası topluluğunda rekor 16.6C derece ölçüldüğünü açıkladı.

Thoman, insanlar için en ciddi sonucun, Fairbanks bölgesinin 1937’den bu yana en şiddetli fırtına ile boğuştuğunu bu duruma Alaska’nın iç kısımlarına dökülen büyük miktarda yağışın neden olduğunu savundu.

İlginizi Çekebilir Dünyanın en soğuk yerinde sıcaklık rekoru kaydedildi