Araştırmacılar, Çin’de gökyüzüne müdahale edip yağmuru engellediler

Pekin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Çin'in hava durumu yetkililerinin bu yıl büyük bir kutlama sırasında açık gökyüzü sağlamak için hava modifikasyonunu başarıyla kullandığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Çin Komünist Partisi, 1 Temmuz’da yüzüncü yılını büyük bir etkinlikle kutladı. Kutlama, Tiananmen Meydanı’nda gerçekleşti ve on binlerce kişi katıldı. Tsinghua Üniversitesi’nden bir araştırma makalesine göre; Çinli hava durumu yetkilileri, etkinlik sırasında gökyüzünün açık olmasını sağlamak ve hava kirliliğini azaltmak için hava modifikasyonu kullandı.

Aslında Çin hükümeti 2008’den beri hava durumunu değiştirmeye çalışıyor. Tsinghua Üniversitesi araştırmacılarının yeni bir makalesine göre de artık yapay yağmur oluşturmayı ve hava kirliliğini azaltmayı başardılar.

Makale 26 Kasım’da Çevre Bilimi adlı hakemli bir dergide yayınlandı. Araştırma, Çin hükümetinin kutlama etkinliğinden önceki akşam yağışı zorlamak için bulut tohumlama tekniklerini kullandığını gösteriyor. South China Morning Post’un haberine göre, bu durum da o sırada hava kalitesini ortadan iyiye yükseltti.

Bulut tohumlama, yıllardır var olan bir hava durumu değiştirme tekniği. Tuz kullanımı, elektrik yükleri ve hatta kızılötesi lazer darbeleri dahil olmak üzere kullanılabilecek birkaç farklı yöntem bulunuyor. Tsinghua Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Çin hükümetinin havadaki kirlilik seviyelerini düşürmeye çalışmak için bulut tohumlamayı kullandığına inanıyor.

Çin hükümeti, olaydan önceki saatlerde yağışları zorlayarak kirlilik seviyelerini düşürmeyi başardı. Ne yazık ki, Çin hükümeti ne tür bir bulut tohumlama kullandığı hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Şu anda hava durumu değişikliği için herhangi bir gelecek planını da paylaşmıyor.

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