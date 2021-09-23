Avrupa Birliği’nden Apple’a kötü haber: Tek tip şarj cihazı için hazırlıklar başladı

Avrupa Birliği, perşembe günü bir Avrupa Komisyonu önerisi kapsamında cep telefonları, tabletler ve kulaklıklar için ortak bir şarj portuna sahip olmayı hedeflediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği yöneticisinin çevresel faydalar ve kullanıcılar için yıllık 293 milyon dolar tasarruf lanse etmesiyle, hareket 10 yıldan fazla bir süredir hazırlanıyor. Konu, daha önce gündeme getirildiğinde Apple’dan itiraz gelmişti; ancak teklif için görüşmelere devam edildi.

Komisyonun önerisine göre; bir USB-C konektörü tüm akıllı telefonlar, tabletler, kameralar, kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler ve video oyun konsolları için standart bağlantı noktası olacak. Ayrıca şarj cihazları elektronik cihazlardan ayrı olarak satılacak.

2019 Komisyon çalışmasına göre, 2018’de cep telefonlarıyla satılan şarj cihazlarının yarısında USB mikro-B konektörü, yüzde 29’unda USB-C konektörü ve yüzde 21’inde Lightning konektörü vardı.

APPLE: “TÜKETİCİYE ZARAR VERECEK”

Komisyon, Apple’ı hedef almadığını; yalnızca şirketlerin cep telefonu şarj cihazı sayısını 30’dan üçe indiren on yıllık görüşmelere rağmen ortak bir çözüm üzerinde anlaşamadıkları için harekete geçtiğini söyledi.

Apple yaptığı açıklamada, “Bu tür katı düzenlemeler, inovasyonu teşvik etmek yerine, onu boğmasından ve bunun da Avrupa’daki ve dünyadaki tüketicilere zarar vermesinden endişe duyuyoruz” dedi. Ayrıca, kabul edildikten sonra şirketlerin mevzuata uymaları için 24 aylık geçiş süresiyle ilgili endişelerini de dile getirdi.

SEKTÖRE ZAMAN VERDİK AMA ARTIK HAREKETE GEÇİLMELİ

Komisyon Yardımcısı, “Sektöre kendi çözümlerini bulması için bolca zaman verdik, şimdi ortak bir şarj cihazı için yasal eylemin zamanı geldi. Bu, tüketicilerimiz ve çevre için yeşil ve dijital hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir kazanım” dedi. Komisyon endüstri şefi Thierry Breton ise ortak bir şarj portunun rahatlığı artıracağını ve israfı azaltacağını söyledi.

Teklifin AB ülkelerinden ve AB milletvekillerinden yeşil ışık alması gerekiyor, ardından şirketlerin cihazlarını uyarlamak için iki yılı olacak.

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