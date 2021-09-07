Avrupa en sıcak yaz mevsimini geride bıraktı

Dünya iki yıla yaklaşan süreçte corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, söz konusu dönemde geri planda kalan iklim değişikliği de ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor.

Avrupa, bu yıl kayıtlara geçen rekor derecelerle birlikte en sıcak yaz mevsimini geride bıraktı. Avrupa Birliği’ne bağlı Kopernik İklim Değişikliği Servisi’nin paylaştığı verilere göre, Haziran-Ağustos arasındaki dönemde hava sıcaklığı, 1991-2020 yılları ortalamasının 1 derece üzerinde ölçüldü.

2010 VE 2018’DEN 0.1 DERECE YÜKSEK



2021’den önce en sıcak dönemin 2010 ve 2018 yaz mevsimi olduğu belirtiliyor. Her iki yılda da hava bu yılki sıcaklığın 0.1 derece altında ölçülmüştü.

1950 yılından bugüne kadar verilere sahip olan Kopernik İklim Değişikliği Servisi, 2021’deki rekorun iklim değişikliğiyle ilgili en son uyarılardan biri olduğuna dikkat çekti.