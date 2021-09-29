Belgeler ifşa oldu: Facebook’un çirkin planı ortaya çıktı

Son dönemde gençlerin ruh sağlığını önemsemediği belgelerle ortaya çıkan ve büyük tepki çeken Facebook'un çocukları ve hatta bebekleri de platforma çekmek için planlar yaptığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Bazı “VIP” kullanıcılarına pozitif ayrımcılık yaptığı ortaya çıktıktan sonra ergenlerin psikolojisine zarar verdiklerine dair araştırma sonuçları elde etmesine rağmen bu konuda bir şey yapmayan Facebook iyice köşeye sıkıştı.

Son haftalarda başta Wall Street Journal gazetesi olmak üzere birçok medya kuruluşu Facebook ve bünyesindeki şirketlerin kullanıcılarının verilerini kullandığını ve özellikle genç ve ergen kullanıcıların psikolojisini bozduğunun ortaya çıkarmasından sonra Facebook’a bir darbe daha geldi.

ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’ın ele geçirdiği belgelerde Facebook’un, Snapchat ve TikTok gibi rakiplerle mücadele etmek için inceleme başlattığı ve bazı yöntemler keşfettiği ortaya çıktı. Belgelerde Facebook’un henüz ergenliğe bile adım atmamış çocukları platformlarına çekmek için çalıştığı görülüyor. Facebook’un iç yazışmalarında 8 ile 12 yaşları arasındaki çocuklarla ilgili araştırma yapan yetkililer, “Uzun vadede çocukların aktif birer kullanıcı olmasının” planladığını da belirtti. Facebook yetkilileri, genç neslin kendi gelecekleri için kritik bir öneme sahip olduklarını da belgelerde açıkça yazdı.

Yazışmaların birinde çocukların arkadaşlarıyla buluştuklarında platformların kullanılabileceği ve bu sayede küçük çocukların da Facebook ve Instagram’a girebilecekleri belirtiliyor. 2020’de yazılan belgelerin birinde, “20’li yaşların başındaki gençlerden kime ne? Onlar değerli fakat işe yaramayan bir izleyici kitle” ifadesi yer alıyor.

Öte yandan Facebook’un uygulama içindeki geliştirmeleri sadece rakipleri Snapchat ve TikTok’la rekabet edebilmek adına yaptığı da ortaya çıktı. Facebook’un çocukları ve yaşları 10-12 arasında değişen gençleri anlamak için bir dizi araştırma ve anket yaptığı belirtilirken 2018’de hazırlanan bir raporda, “Tablet ve telefonların yaygınlaşmasıyla çocuklar 6 yaşında bile internete girmeye başlıyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Sadece gençler için tasarlanmış bir Facebook deneyimini düşünsenize” deniliyor.

Öte yandan yayınlanan belgelerde Facebook’un farklı yaş gruplarına özel platformlar oluşturmayı planladığı kaydedildi. Yetişkinler, 16-yetişkin arası dönem, 13-15 yaş arası ergenler, 10-12 yaş arası çocuklar, 5-9 yaş arası çocuklar ve 0-4 yaş arasın bebekler gibi bir kategori düzeni oluşturulmaya çalışıldığı da kaydedildi. Facebook’un bu sayede küçük yaşta çocuklarda alışkanlık yaratmayı amaçladığı kaydedildi.

Normalde Facebook ve Instagram’da belirli bir yaş sınırı var ve şirketin geleceği de gençleri elinde tutmasında yatıyor.