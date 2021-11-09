Bilgisayar korsanlarının yakalanması için 10 milyon dolarlık ödül

Dışişleri Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kendilerini DarkSide fidye yazılımı grubunun liderlerine götürebilecek herkese 10 milyon dolara kadar ödül koyduğunu bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda Amerika’ya damga vuran siber saldırılarıyla öne çıkan DarkSide hacker grubu için FBI kolları sıvadı. Büyük şirketlere siber saldırılar düzenleyerek fidye karşılığında geri çekilen korsan grubuna müdahale için ödül belirlendi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, “Bu ödülü sunmakla ABD, dünya çapındaki fidye yazılımı kurbanlarını siber suçlular tarafından sömürülmekten koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor” dedi.

ABC News’in haberine göre DarkSide, mayıs ayında Colonial Pipeline Company’e bir siber saldırı düzenleyerek Doğu Sahili’ndeki yakıtın neredeyse yarısının kaynağını birkaç gün boyunca kapatarak ün kazandı. Yetkililer daha önce, olayın ardından BlackMatter olarak yeniden adlandırılan grubun Doğu Avrupa dışında faaliyet gösterebileceğini öne sürmüştü. Üyeleri, son aylarda Japon firması Olympus’a ve ABD gıda ve tarım sektöründeki iki şirkete yapılan saldırılar gibi daha fazla saldırı gerçekleştirdi.

ARTAN BASKIYLA BERABER KAPANDIĞINI DUYURDU

Hacker grubu kısa süre önce dünya çapındaki kolluk kuvvetlerinin artan baskısı nedeniyle kapatılacağını duyurdu.

BreachQuest’in Baş Teknoloji Sorumlusu Jake Williams, TechCrunch’a böylesine büyük bir ödülün DarkSide/BlackMatter grubunun ötesinde bile hacker grupları için sorunlara neden olabileceğini söyledi:

“Bu kadar büyük ödüllerle, bu suçluların birbirlerine düşman olmaları için önemli bir teşvik var.”

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