Bilim insanları en az 800 yıllık mumyayı buldular

Arkeologlar, Peru'nun başkenti Lima yakınlarındaki bir mağarada, halatlarla bağlanmış ve elleri yüzünü kapatmış bir pozisyonda mumya ortaya çıkardılar. Korunan cesedin 800 ila 1.200 yaşında olduğuna inanılıyor.

Sozcu.com.tr

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CNN’ye göre, San Marcos Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacılar, mumyayı Cajamarquilla arkeolojik alanındaki bir yeraltı şehir meydanından ortaya çıkardılar. İnka uygarlığının 15. yüzyılda Machu Picchu’yu kurmasından önceye dayanan mumya, güney Peru cenaze geleneğinin bir parçası olarak olağandışı bir konumda bulundu.

Kazıya katılan arkeologlardan Pieter Van Dalen Luna, “Bu keşif, İspanyol öncesi zamanlardaki etkileşimlere ve ilişkilere yeni bir ışık tutuyor” dedi.

Mumyayı inceleyen bilim insanları, mumyanın büyük olasılıkla 25 ila 30 yaşları arasında, o zamanlar eskiden ticaret merkezi olan bölgeye dağlardan seyahat eden bir adam olduğunu düşünüyor. Mumyalanmış kişinin, yüksek statüde veya yerel topluluk için önemli biri olduğu düşünülüyor.

Araştırma ekibinden Yomira Huamán Santillán, tesadüfn buldukları mumya ile ilgili şunları söyledi: “Bütün ekip gerçekten mutluydu çünkü bunun olacağını düşünmemiştik. Bu kadar önemli bir keşif yapmayı beklemiyorduk.”

Mumyanın yanı sıra, mezarın dışında deniz yumuşakçaları da keşfedildi. Üstelik site en yakın sahilden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen.

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