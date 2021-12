Bir tuz tanesi kadar küçük kamera icat ettiler

Bir tuz tanesi ile hemen hemen aynı boyutlarda geliştirilmiş mikroskobik kamera, kendisinden 500.000 kat daha büyük lenslerle eşdeğerde net ve renkli görüntüler yakalayabiliyor.

Ultra kompakt optik cihaz, Princeton Üniversitesi ve Washington Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Yeni kamera, süper küçük robotların çevrelerini algılamasına ve hatta doktorların insan vücudundaki sorunları görmesine yardımcı olabilir.

Bilgisayar bilimcisi Ethan Tseng ve meslektaşları tarafından geliştirilen küçük kamera, ışığın davranışını modüle edebilen, her biri tek bir HIV virüsünün boyutunda olan 1,6 milyon silindirik direkle süslenmiş özel bir meta yüzeye dayanıyor. 0,5 milimetre genişliğindeki yüzeydeki direklerin her biri, anten gibi çalışmasına izin veriyor. Makine öğrenimi algoritmaları daha sonra her gönderinin ışıkla etkileşimini yorumlayarak bir görüntü oluşturuyor.

Minik cihazın çektiği fotoğraflar, bugüne kadar geliştirilmiş herhangi bir tam renkli metasurface kamera için en geniş görüş alanına sahip, en yüksek kaliteli görüntüleri sunuyor. Kamera aynı zamanda, doğal ışıkta da iyi çalışabiliyor.

New Jersey’deki Princeton Üniversitesi’nden Tseng, “Bu küçük mikro yapıları istediğinizi yapacak şekilde tasarlamak ve yapılandırmak zor oldu” dedi.

Ekip şimdi hem görüntü kalitesini daha da artırmak hem de pratik uygulamalar için faydalı olabilecek nesne algılama gibi şeyleri dahil etmek için kameraya hesaplama yetenekleri eklemeye çalışıyor.

