Bloomberg duyurdu: Apple’dan uydu hamlesi

Apple'ın yeni telefonlarında uydu teknolojisini kullanmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Apple’ın yeni iPhone modelleri için uydu özelliği getirme hazırlığı içerisinde olduğunu aktardı.

Haberde, telefonun çekmediği bölgelerde iPhone kullanıcılarına bölgedeki kazalar ve acil durumlar ile ilgili mesaj formatında bildirim gönderileceği belirtildi.

Apple’ın yıllardır bu teknoloji üzerinde çalıştığı ve kullanıcılarına iki farklı şekilde hizmet vereceği belirtildi. İlk uygulamaya, “Uydudan Acil Durum Mesajı” denileceği belirtilirken telefonun ve internetin çekmediği bölgelerde kullanıcılara acil durum hizmetleri ve iletişim bilgilerinin uydu ile gönderileceği kaydedildi. Mesajlar uygulamasına entegre edilecek bu uygulama SMS ve iMessage özelliklerinin yanında konumlanacak. Bu mesajların yeşil ya da mavi değil gri olarak görüleceği kaydedildi.

Apple içinde Stewie olarak da bilinen uydu aracılığıyla mesajlaşma sisteminde mesajların uzunluğunun kısa olacağı kaydedildi.

iPhone kullanıcılarına sunulan bir diğer özellik ise bölgedeki uçak kazası, yangın gibi büyük felaket ve kazaları uydu aracılığıyla bilgilendirilmesi. Bu özellik sayesinde kullanıcıların güvende olmalarının isteneceği de belirtildi.

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