BM’den karbon emisyonu raporu: Hedefler tutmadı

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rapora göre, ülkelerin Paris İklim Anlaşması'yla varılan karbon emisyonunu azaltma hedefini tutturamadıkları ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İskoçya’nın başkenti Glasgow’da düzenlenecek 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çarpıcı bir rapor açıklandı.

BM raporuna göre, dünya ülkelerinin Paris İklim Anlaşması’yla varılan karbon emisyonunu azaltma hedefini tutturamadıkları ortaya çıktı. 2015’te 190 ülkenin imza attığı anlaşmaya göre, yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyordu.

YÜZYILIN SONUNDA 2.7 DERECE ARTACAK

Ancak söz konusu rapor, elde edilen verilere göre bu yüzyılın sonundaki sıcaklık artışının 2.7 dereceyi bulacağını gösteriyor. Raporla ilgili açıklama yapan BM Genel Sekreteri António Guterres, “Yaptığımız son çağrılara rağmen iklim felaketine ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

ABD ve Avrupa ülkeleri hedefin tutturulamaması ve karbon emisyonu artışıyla ilgili Çin ve Hindistan’ı sorumlu tutarken, söz konusu iki ülke ise ABD ve Avrupa ülkelerinin sorumluluğunun daha fazla olduğu şeklinde karşılık veriyor.