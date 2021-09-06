BMW, yeni yeşil otomobilini tanıttı

Alman otomobil markası BMW, geri dönüştürülebilir elektrikli otomobilini tanıttı. iVision Circular konsepti ömrünün sonunda yeni modeller oluşturmak için kullanılabilecek malzemelerden yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Tamamen elektrikli ve sıfır emisyonlu iVision Circular, Britanya’nın MINI ve Rolls-Royce Motor Cars’ını içeren bir prototip olsa da Bavyera merkezli otomobil devi, şu anda ortalama yüzde 30’a yakın geri dönüştürülmüş otomobilleri ilerleyen yıllarda bu oranı yüzde 50’ye ve nihayetinde 2040’a kadar yüzde 100’e çıkarmak için çalışıyor.

Prototip bugün Münih’teki IAA Mobilite fuarında tanıtıldı.

Pil üreticileri, şu anda çoğu elektrikli araçta kullanılan lityum iyon pillerin yaklaşık yüzde 30’unun geri kazanılabileceğini ve yeni hücrelerin üretim sürecinde kullanılabileceğini tahmin ediyor. Ancak BMW, daha fazla şarj taşıyabilen yeni nesil katı hal pillerin tamamen yeniden kullanılması ve neredeyse tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılması için hükümlere sahip olacağını söylüyor.

HEM GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR HEM DE AKILLI

Aracın geri dönüştürülebilirliği için BMW logosu bile ön uca işlenmiş ve fazladan ilave parçaların kullanılmasını önlemek için araç rozeti lazerle işlenmiş.

BMW iVision Circular’ın yüzeyleri, geleneksel bir boya kaplaması yerine, geri dönüştürülmüş alüminyum ile sunuluyor. Tekerlek jantları, mümkün olan en yüksek aerodinamik verimlilik ile birlikte minimum malzeme kullanımı için tasarlanmış. Ayrıca BMW, iVision Circular’ın iç tasarımının, çevreye zararlı yapıştırıcılara olan ihtiyacı ortadan kaldıran ve sökmeyi kolaylaştıran yeni birleştirme teknikleri ile gelecekte nelerin mümkün olabileceğini gösterdiğini söylüyor.

iVision Circular, geri dönüştürülebilir malzeme kullanmasının yanında kullanıcıya tepki veren daha fazla sensör de dahil olmak üzere geleceğin sürücülerinin deneyimleyeceği yüksek teknolojili akıllı özellikleri sergiliyor.

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