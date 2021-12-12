Bugün o gün! Leonard kuyruklu yıldızı çıplak gözle görülebilecek

Avrupa Uzay Ajansı, Leonard kuyruklu yıldızının bu gece Dünya'ya en yakın noktadan geçeceğini açıklarken, özellikle ışığın az olduğu bölgelerde teleskop yardımıyla kuyruklu yıldızın izlenebileceğini belirtti.

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Leonard Kuyruklu yıldızı bu akşam Dünya’ya en yakın konumuna gelecek ve yine Dünya’dan çıplak gözle izlenebilecek.

Uzmanlar, Leonard’ın bu gece gezegenimizden yaklaşık 35 milyon kilometre uzaklıktan geçeceğini ve bunun Dünya’ya en yakın yaklaşımı olduğunu duyurdu.

Gökbilimciler Güneş Sistemimizde 3700’den fazla kuyruklu yıldız olduğunu belirtirken, Leonard, Güneş’in etrafında saniyede yaklaşık 47 kilometre hızla dönen tipik bir kuyruklu yıldız olarak biliniyor.

ÖZELLİKLE AZ IŞIKLI YERLERE GİDİN

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Dünya’ya Yakın Objeler Koordinasyon Merkezi’nde görev alan astronom Marco Micheli kuyruklu yıldız hakkında açıklamalarda bulundu. Micheli, ‘Kuyruklu yıldız biraz daha yaklaştıkça çıplak gözle görülebilir hale gelebilir ve bize enteresan fotoğraflar sunabilir ‘ dedi.

ESA, özellikle ışığın az olduğu bölgelerde teleskop yardımıyla kuyruklu yıldızın izlenebileceğini belirtti.

Kuyrukluyıldız en net 12 Aralık’ta görünecek fakat Güneş’e yakınlığı nedeniyle o tarihten sonra kaybolacak. Güneşe en yakın olduğu noktaya, yani günberiye 3 Ocak’ta ulaşacak.

Leonard, Dünya için bir tehdit oluşturmuyor fakat bu bazı olağandışı davranışlar sergilemediği anlamına gelmiyor.

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