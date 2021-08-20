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Burc Halife’den daha büyük göktaşı Dünya’nın yakınından geçecek

NASA, yarın Dünya'ya Dubai'deki Burc Halife'den daha büyük bir göktaşının yaklaşacağını açıkladı.

SOZCU.COM.TR
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Burc Halife’den daha büyük göktaşı Dünya’nın yakınından geçecek

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Dünya için “potansiyel olarak tehlikeli” olan binden fazla göktaşını takip ettiklerini açıkladı.

NASA tarafından “potansiyel olarak tehlikeli” olarak sınıflandırılan “2016 AJ193” olarak bilinen asteroit, 21 Ağustos Cumartesi günü Dünya’nın çok yakınından geçecek. Saatte 94 bin 208 km hızla hareket eden ve 1.4 km genişliğindeki göktaşı, Dünya’nın 3.427.445 km yakınından geçecek.

Asteroit, 15.10 gibi Dünya’ya yaklaşacak.

NASA, asteroidi 20-24 Ağustos tarihleri ​​arasında teleskoplar yardımıyla gözlemleyecek. Burç Halife’nin 1,5 katı, Empire State Binası’nın üç katından ve Eyfel Kulesi’nin 4,5 katından daha büyük olan göktaşı ilk olarak Ocak 2016’da Panoramik Tarama Teleskobu ve Hızlı Müdahale Sistemi (Pan) tarafından tespit edildi.

NASA şu anda 26.000’den fazla Dünya’ya yakın gök cismini takip ediyor. Bu gök cisimleri arasında binden fazlası  potansiyel tehlike olarak kabul ediliyor.

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