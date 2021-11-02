ByteDance’de yeni yapılanma: CFO görevinden ayrılıyor

Shou Zi Chew, TikTok CEO'su olarak çalışmalarına daha çok odaklanabilmek için ByteDance'deki CFO görevlerini bırakıyor. Chew, mart ayında akıllı telefon üreticisi Xiaomi'den CFO olarak ByteDance'ye katılmış ve mayıs ayında da TikTok'un başına geçmişti.

Sozcu.com.tr

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CNBC’nin haberine göre; şirketin CEO’su Liang Rubo, çalışanlara yaptığı açıklamada, hareketin ByteDance içinde altı iş biriminin oluşturulduğu daha geniş bir yeniden yapılanmanın parçası olduğunu söyledi.

İlk iş birimi, TikTok’un Çince versiyonu olan ve ByteDance’in Toutiao haber toplama hizmetini de içerecek olan Douyin. Diğer birimler arasında iş alanındaki Lark, eğitimde Dali ve kurumsal teknoloji platformu BytePlus yer alıyor.

Liang, değişikliklerin kademeli bir geçiş dönemiyle gerçekleşeceğini söyledi.

ByteDance, üst yönetim de dahil olmak üzere bu yıl yeni bir yapılanma içinde. Mayıs ayında, ByteDance’in kurucu ortağı Zhang Yiming, CEO olarak görevinden ayrıldı ve bir strateji rolüne geçti. CEO görevini ise Liang devraldı.

ByteDance, eski Başkan Donald Trump yönetimi tarafından ulusal güvenlik tehdidi olarak adlandırılmış ve ABD’deki işleyişinde sorunlar yaşamıştı. Ancak yönetimin değişmesiyle beraber sorunlar rafa kalkmış ve çalışmalarına devam etmişti. Ayrıca TikTok eylül ayında aylık bir milyar aktif kullanıcıya ulaştı.

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