Çarpıcı araştırma: Facebook, Instagram ve TikTok’a kimse güvenmiyor

ABD'de yapılan bir anket, ülkede Facebook, TikTok ve Instagram'a güvenin çok düşük olduğunu ortaya koydu.

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ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ve araştırma şirketi Schar Scholl tarafından yapılan anket çalışmasının sonuçları, Amerikalıların sosyal medya platformlarına ve teknoloji şirketlerine güvenmediğini ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre katılımcılar mahremiyet ve güvenlik gibi konularda daha fazla önlem alınması gerektiğini açıkladı. Araştırmanın yayınlandığı makalede, “Siyasi yelpazenin genelinde ve bütün yaş gruplarında ABD’lilerin tek bir konuda anlaşması çok nadir görülüyor. Fakat çoğunluk sosyal medya hizmetlerinin kendi kişisel bilgilerini kullanmasına güvenmediğini ve gösterilen reklamlardan rahatsız olduklarını açıkladı” denildi.

ABD’de en çok kullanılan sosyal medya platformunun yüzde 64 ile Facebook olduğu belirtilirken ankete katılanların yüzde 72’si Facebook’un kişisel verileri kullanırken sorumlu davranmadığı tespit edildi. Her 10 kişiden 6’sı TikTok ve Instagram’a güvenmezken, WhatsApp ve YouTube’a güven de düşük çıktı.

Ankete katılanların sadece yüzde 10’u Facebook’un topluma pozitif katkı sağladığını söylerken, her 10 ABD’liden 7’si akıllı cihazlarının kendilerini dinlediğini düşünüyor.