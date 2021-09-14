Çin’den “uygar” internet sitesi kararı

Çin, haber siteleri ve diğer online platformlardaki denetimlerini güçlendirerek ve bu platformların temel sosyalist değerleri tanıtmaları için onları özendirerek "uygar" interneti destekleme çabalarını artıracağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Devlet kontrolündeki Xinhua haber ajansının haberine göre, devlet konseyinin yayımladığı yönergede iktidardaki Komünist Parti ve onun başarıları hakkındaki eğitimin geliştirilmesinde siber uzayın kullanılması istenecek.

Yıllar süren kontrolsüz büyüme ve hızlı değişimden sonra, Çin’in düzenleyici kuruluşları teknoloji, eğitim ve eğlence gibi çeşitli sektörlere daha katı denetimler getirerek toplum üzerindeki kontrolünü güçlendirmeye çalışmaktaydı.

PLATFORMLAR ÖZ DİSİPLİNİ GELİŞTİRMELİ

Devlet konseyinin açıkladığı yönergeye göre, “tarihsel nihilizme” karşı, yani iktidar partisinin liderliğini ya da Çin sosyalizminin “kaçınılmazlığını” sorgulamak için yapılan tüm geçmişi kullanma teşebbüslerine karşı net bir duruş sergilenmesinin ve iyi ahlaki değerlerin desteklenmesinin gerektiği belirtildi.

Açıklamaya göre, online platformlardaki davranış normlarının temel sosyalist değerlere uygun etik ve kuralların geliştirilmesi suretiyle güçlendirilmesinin gerektiği ifade edildi. Yönergeye göre, gençlerin interneti “doğru” ve “güvenlik” bir biçimde kullanmalarına yardım edilmesi için çaba gösterilmesinin gerektiği de belirtildi.

Buna göre, internet platformlarının öz disiplini geliştirmesi zorunlu kılınacak ve canlı yayınlar gibi içerik platformları üzerindeki kontrol güçlendirilecek.