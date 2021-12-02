Clubhouse’dan kullanıcılarına Türkçe müjdesi!

Sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Türkçe dahil 13 dil için yeni bir destek sunacaklarını açıkladı.

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Sesli sohbet uygulaması Clubhouse, son dönemde eski popülaritesine ulaşmak için yeni özellikler ve kullanım kolaylıkları sunmaya başladı. Uygulamaya bundan böyle 13 farklı dil desteğinin daha eklendiği belirtildi.

Clubhouse uygulaması bundan böyle rtık Arapça, Bengalce, Çince (basitleştirilmiş), Çince (geleneksel), Farsça/Farsça, Hausa, Igbo, Marathi, Nepali, Somali, Thai, Türkçe ve Yoruba’cayı da destekleyecek.

Şirket, “Konular, ortak tutkulara veya ilgili uzmanlığa sahip odaları, kulüpleri ve insanları bulmanıza yardımcı olur. Bugünden itibaren, Konular daha kapsamlı, daha yararlı ve daha fazla yerde bulunabilecek, böylece Clubhouse’da aradığınızı hızla bulabileceksiniz.” dedi.

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