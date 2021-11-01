Doğum gününü Türkiye sahillerinde kutlayan Bill Gates ve Jeff Bezos’a büyük eleştiri

Ege sahillerine demirleyen dev yatında 66'ncı yaşını, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u da davet ettiği elit davetlilerle birlikte kutlayan Bill Gates eleştiri oklarının hedefinde kaldı.

Sozcu.com.tr

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Geçen haftadan beri Ege ve Akdeniz sahillerinde tatil yapan Microsoft’un kurucu ortaklarından Bill Gates, önceki gün 66’ncı doğum gününü lüks yatında kutladı.

Aralarında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un da olduğu çok sayıda davetli ile doğum gününü kutlayan Gates’in haftalığı 2 milyon dolar olan yatta parti yapması çevrecileri ayaklandırdı.

Fethiye’de kiraladığı Lana isimli tekne ile yaklaşık 50 misafirini ağırlayan Gates, her bir misafiri için helikopter ayarladı. 27 yıllık eşi Melinda Gates’ten boşandıktan sonra düzenlediği ilk partiye katılan Bezos da helikopterle etkinliğe katıldı. İngiliz Daily Mail gazetesi, yemekte yerel deniz ürünleri, suşi, pizza ve şampanya ikram edildiğini de yazdı.

Fakat geçmişte sık sık “karbon ayak izinin azaltılması” ve “küresel iklim değişikliğine karşı mücadele edilmesi” gerektiğini söyleyen Gates ve Bezos’un seyahatleri sırasında doğaya tonlarca karbon salınımı bıraktığı ortaya çıktı.

GÜNDE 19 TON KARBONDİOKSİT

Gökova’dan Fethiye’ye helikopterle giden Bezos’un sadece bu yolculuğu için yaklaşık her 3.7 litrelik yakıt için 9 ton karbon salınımı bıraktığı açıklandı. Bezos ve Gates’in kaldıkları teknelerin ise ortalama olarak günde 19 ton karbondioksit saldığı açıklandı.

Ünlü iş insanlarının bu kadar karbon salınımı bırakması ise özellikle çevrecilerin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı Bezos ve Gates’in geçmişte doğanın korunması yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, “Bu açıklamalar ve çağrılar herhalde kendilerini kapsamıyor” ve “İğrenç 66’ncı yaş günü partisinde dediğimi yap yaptığımı yapma örneği yaşanıyor” yorumlarını yaptı.

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