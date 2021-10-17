Doktorlar uyarıyor: TikTok videoları gençlerde tiklere neden oluyor

Doktorlar, tik geliştiren gençlerde (özellikle genç kızlarda) bir artış olduğunu söylerken, bu durumun nedeni olarak kaygı, depresyon ve TikTok'u gösterdiler.

Sozcu.com.tr

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Instagram’ın gençlerin ruh sağlığını bozduğunu ortaya çıkaran araştırmalarından sonra yeni bir haber de TikTok’tan geldi. ByteDance’ye ait olan ve özellikle gençlerin rağbet gösterdiği sosyal medya platformu, tiklere neden oluyor.

Tourette sendromu ile benzer özellikler taşıyan vakaların kaynağı ise doktorlar sayesinde ortaya çıktı.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, gençlerde ortaya çıkan tiklerdeki artış pandemi ile başladı. Durum, doktorları endişelendirip şaşırtırken birkaç tıp dergisinde yer alan makale de özellikle genç kızlarda ortaya çıkan Tourette sendromunun nedeni olarak TikTok videolarını gösterdi.

ASLINDA HEPSİ, BİR YOUTUBER’I TAKLİT ETMİŞ

Tourette sendromu genetik bir sinir sistemi bozukluğu ve tiklere, tekrarlayan, istemsiz hareketlere veya seslere neden olabiliyor.

Almanya, Hanover’den Dr. Kirsten Müller-Vahl, Jerusalem Post’a; giderek daha fazla sayıda genç kızın tiklerinden şikayetçi olarak geldiğini söyledi. Tourette sendromunu 25 yıldır tedavi eden Müller-Vahl, bozukluğu olan kişilerin genellikle kendilerine özgü tikleri olduğunu, son zamanlarda gördüğü genç kızlarda ise aynı tiklerin olduğunu söyledi. Ve hastalarının çoğunun, bu bozuklukla nasıl yaşadığını internette paylaşan bir Alman YouTuber’ın tiklerini taklit ettiğini keşfetti.

Chicago’daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi’nde hareket bozuklukları uzmanı olan Caroline Olvera da birçok hastasının, İngilizce bilmeyen hastaların bile İngiliz aksanıyla “beans” kelimesini söylediklerini fark etti. Sonunda, bir İngiliz TikToker’ın da aynı sözcüğü ağzından kaçırdığını öğrendi.

TİK VAKALARI 10 KAT ARTTI

Doktorlar, yaşanan sorunun Tourette sendromu değil, fonksiyonel bir hareket bozukluğu olduğunu kaydetti.

Sorunun kapsamı hakkında derlenmiş ulusal veya uluslararası bir veri bulunmamakla birlikte; Wall Street Journal bazı tıp merkezlerindeki tik vakalarının 10 katına kadar çıktığını bildirdi. Pandemiden önce merkezler ayda bir veya iki vaka gördüklerini belirtirken, şimdi bazıları ayda 10 ila 20 vaka gördüklerini söylüyor.

GENÇLERDE ANKSİYETE VE DEPRESYON ARTTI

Ayrıca Wall Street Journal’ın haberine göre; tik geliştiren çocukların çoğuna pandemi sırasında daha da kötüleşen anksiyete veya depresyon teşhisi kondu.

Texas Çocuk Hastanesi’nde çocuk nöroloğu olan Mariam Hull’un yakın tarihli bir makalesi, yayılma kapasitesi olan psikolojik bozuklukların geçmişte çoğunlukla coğrafi konumlarla sınırlı olduğunu, ancak sosyal medyanın bu sorunların küresel olarak yayılmasına izin verdiğini ortaya çıkardı.

Hull, sadece bir video izleyerek bir tik geliştirmenin olası olmadığını, ancak TikTok’un algoritmasının çocukların benzer videoları tekrar tekrar gördüğünü söyledi: “Bazı çocuklar telefonlarını çıkardı ve bana TikTok’larını gösterdi ve Tourette zorluklarıyla doluydu.”

Jerusalem Post, bu rahatsızlıkların tedavi edilebileceğini belirtirken, Wall Street Journal da, tedavi için doktorların çocuklara sosyal medyaya ara vermelerini önerdiğini ve ebeveynlerin çocuklarının ne tür videolar izlediklerine bakmalarını, tük geliştirmeleri halinde uzmanlara başvurmaları gerektiğini yazdı.

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