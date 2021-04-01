Dünya devleri ofislere çağırmaya başladı: Aşı olan gelsin

Corona virüsü salgını ile birlikte iyice yaygınlaşan ve birçok şirket yöneticisi ve çalışan tarafından da desteklenen “evden çalışma” modeliyle ilgili iki dikkat çekici karar alındı… Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon ve Google arka arkaya yaptıkları açıklamalarda ABD’deki çalışanların ofise dönmesiyle ilgili sinyal verdi.

İlk açıklama Amazon’dan geldi… Son dönemde çalışanlarının çok yoğun ve zorlu şartlarda çalıştığına dair eleştiriler alan Amazon, çalışanlarının kademeli olarak ofise döndürüleceğini duyurdu.

Amazon’un paylaştığı blog yazısında şirketin amacının, “Ofis merkezli bir kültüre geri dönüş amacımız var. Avrupa’da aşının gecikmesi dolayısıyla ofise dönüş daha geç olacak. Bizce ofise geri dönmek yaratıcılığı, iş birliğini ve öğrenmeyi daha etkili kılacaktır” ifadesi kullanıldı. Amazon’un aşı olan çalışanlarını bu yaz boyunca kademeli olarak ofislere çağırması bekleniyor.

Jeff Bezos’tan görevi devralmaya hazırlanan Amazon’un yeni CEO’su ve Amazon Web Services’ın CEO’su Andy Jassy, bir süre önce geleceğin ofis düzeni ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

YENİ CEO YENİ DÜZENİ ANLATMIŞTI

CNBC’ye konuşan Jassy, “Gelecekte ofislerde düzen değişecek. Sıcak ofis diye bir kavram kullanılacak ve çalışan hangi gün ofise gelmek istediğini seçerek o gün için kendisine bir masa rezerve edecek” demişti.

Aralık ayında konuşan Jassy, “Gelecekte ağırlıklı olarak evden çalışma uygulanacak ve bazı projeler için ofise gidilecek” ifadesini kullanmıştı.

GOOGLE DA AŞI OLANI ÇAĞIRIYOR

Öte yandan dünyanın en büyük teknoloji ve bilişim şirketlerinden Google da çalışanlarını ofise çağırmaya başlıyor… ABD medyasında yer alan habere göre ABD’de yaşayan Google çalışanları gelecek ay ofislere dönecek.

Google’ın çalışanlarına bildirimde bulunduğu belirtilirken, aşının ülkede yaygınlaşmasıyla birlikte ofise dönüşün de hızlandığı kaydedildi.

New York Times’ın ele geçirdiği yazışmalarda Google’ın İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdürü Fiona Cicconi çalışanlarına bir e-posta gönderdi.

Cicconi, “Ofislerimiz sınırlı kapasiteyle tekrar açılacak. Bunda aşıya erişim ve Covid-19 vakalarındaki düşüş trendi gibi etmenler dikkate alınacaktır. Size aşı olmanızı tavsiye ediyoruz zira Google çalışanlarının ofise dönmesi için aşı olma zorunluluğu olmayacaktır” açıklamasını yaptı.



TWITTER ‘EVDEN ÇALIŞMAYA DEVAM’ DİYOR

Facebook çalışanlarına daha önce yaptığı açıklamada Mayıs ayında Menlo Park’taki ofislerinin açılacağını duyurmuştu.

Araç kiralama uygulaması Uber de ABD’nin San Francisco kentindeki ofislerini tekrar açma kararı almıştı. Uber, ofislere sınırlı sayıda çalışan gelecek şekilde yeni bir düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Öte yandan Twitter’ın da aralarında olduğu birçok şirket evden çalışmayı süresiz olarak uzatma kararı aldı. Twitter’ın yanı sıra birçok teknoloji şirketi de hibrid bir çalışma modeli getirmek üzerine çalışıyor.

MICROSOFT EVDEN ÇALIŞMA SEÇENEĞİNİ SUNUYOR

Geçen hafta Microsoft’un resmi blog hesabında yeni bir düzen üzerinde çalışıldığı belirtildi. Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden olan Microsoft, 6 aşamalı bir çalışma düzenini lanse etmişti. Yetkililer, sınırlı sayıda çalışanla ofislerin tekrar açılacağını fakat daha sonra bu düzenin zaman içerisinde kademeli olarak değişeceğini duyurmuştu.

Microsoft’un Yönetici Başkan Yardımcısı Kurt DelBene tarafından kaleme alınan yazıda, yönetici ve takım liderlerinin çalışma günlerinin yarısından daha az gün evden çalışmaya izin verileceğinin sinyalini vermişti. DelBene, “Amacımız çalışanların, çalışma tarzlarına destek olacak esneklik, denge sunmak ve kültürümüzü canlandırmak istiyoruz. Kritik altyapı konuları gibi bazı işler için ofise gelinmesi gerektiğini anlıyoruz fakat diğer pozisyonlar uzaktan çalışabilir” demişti.

İlginizi Çekebilir Amazon'da pet şişede idrar skandalı büyüyor: Şirket çalışanları itiraf etti

İlginizi Çekebilir Facebook'un kurucusu Zuckerberg ışınlanma için tarih verdi