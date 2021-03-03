Elon Musk şehir kuruyor

Amerikalı girişimci ve dünyanın en zengin iş insanları arasında ilk sıralarda yer alan Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Teksas, Starbase şehrinin oluşturulması” diye yazdı.

SpaceX’in Teksas tesisleri, Brownsville yakınlarındaki eyaletin güney ucunda yer alan, bağımsız bir kasaba olan Boca Chica Köyü’nde bulunuyor. Şirketn 2014 yılından beri bu lokasyonda roket geliştiriyor ve prototiplerini test ediyor. Musk, Starbase şehrinin köyden “çok daha büyük bir alanı” kapsayacağını açıkladı.

Boca Chica’nın bulunduğu Cameron İlçesindeki ofisi, Musk’ın Insider’a yaptığı açıklamada bir şehir kurma planlarını doğruladı.

“RESMEN TEMAS KURULDU”

Açıklamada, “Son birkaç gün içinde Cameron County, Elon Musk’ın Boca Chica Köyü’nü, Starbase Şehri’ne dahil etmesiyle ilgili olarak SpaceX tarafından resmen temasa geçildi. Bugün erken saatlerde Cameron İlçe Komiserleri Mahkemesi SpaceX’in çabaları hakkında bilgilendirildi” denildi.

Yerel makamlar, Musk’ın şirketleşme sürecinin başlayabilmesi için resmi bir talepte bulunması gerektiği konusunda uyardı.

Cameron İlçe Yargıcı Eddie Treviño, Jr., Insider’a yaptığı açıklamada, “SpaceX ve Elon Musk bu yolu takip etmek istiyorsa, tüm eyalet kuruluş yasalarına uymalıdır. Cameron County, geçerli yasalara uygun olarak tüm uygun dilekçeleri işleme koyacaktır” denildi.

İlginizi Çekebilir SpaceX'in yeni yatırımlar için bütçesi hazır