Elon Musk, 1 trilyon getiren anlaşmanın henüz imzalanmadığını söyledi

Tesla, Hertz’in “2022’nin sonuna kadar 100.000 Tesla’lık bir ilk sipariş” ile akülü elektrikli araç filosunu büyüteceğini açıklamasının ardından ilk kez 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Ancak Tesla CEO’su Elon Musk, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada elektrikli araç şirketinin henüz kiralık araba şirketi Hertz ile bir sözleşme imzalamadığını ve Tesla ekonomisine Hertz haberinin hiçbir etkisi olmadığını söyledi. Musk’ın tweet’i, Hertz tarafından 25 Ekim’de yayınlanan bir önceki duyuru ve reklamla çelişiyor.

You're welcome!

If any of this is based on Hertz, I'd like to emphasize that no contract has been signed yet.

Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.

Hertz deal has zero effect on our economics.

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021