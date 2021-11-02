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Elon Musk, 1 trilyon getiren anlaşmanın henüz imzalanmadığını söyledi

Tesla CEO'su Elon Musk, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, elektrikli araç şirketinin henüz kiralık araba şirketi Hertz ile bir sözleşme imzalamadığını söyledi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:31 - 02 Kasım 2021 Güncellenme:
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Elon Musk, 1 trilyon getiren anlaşmanın henüz imzalanmadığını söyledi

Tesla, Hertz’in “2022’nin sonuna kadar 100.000 Tesla’lık bir ilk sipariş” ile akülü elektrikli araç filosunu büyüteceğini açıklamasının ardından ilk kez 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Ancak Tesla CEO’su Elon Musk, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada elektrikli araç şirketinin henüz kiralık araba şirketi Hertz ile bir sözleşme imzalamadığını ve Tesla ekonomisine Hertz haberinin hiçbir etkisi olmadığını söyledi. Musk’ın tweet’i, Hertz tarafından 25 Ekim’de yayınlanan bir önceki duyuru ve reklamla çelişiyor.


Geçici Hertz CEO’su Mark Fields geçen hafta, kiralama şirketinin Tesla ile araçların satın alınması hakkında birkaç ay önce konuşmaya başladığını söyledi: “Bu, ilişkilerle ilgili. Tesla ilişkisi bizim için çok önemli, ancak tüm otomobil üreticileriyle de ilişkilerimiz var ve elektrikli araçlarını tanıtırken onlara yardım etmek istiyoruz.”

TESLA İLE BAŞLADI DİĞER ŞİRKETLERLE DEVAM EDECEK

Ford’un eski CEO’su Fields, hareketin Tesla ile başladığını ve diğer şirketlerle devam edeceğini söyledi: “Bunu Tesla ile yaptık ve niyetimiz bunu tüm otomobil üreticileriyle yapmak” dedi.

Tesla’nın duyurudan önceki 22 Ekim tarihinden bu yana, hisse senedi yüzde 33 civarında arttı. Geçen hafta Musk, haberin şirketin değerlemesini bu kadar değiştirmesinin garip olduğunu söyledi. Tesla’nın yaklaşık yüzde 20’sine sahip olan Musk, şimdi dünyanın en zengin insanı.

Hertz, 100.000 Tesla’lık ilk siparişin açıklanmasından iki gün sonra, 2023 yılına kadar Uber sürücülerinin kiralayabileceği araçların yarısını oluşturacağını söyledi. Şirket, başarılı olursa programın önümüzdeki üç yıl içinde 150.000 araca genişleyebileceğini söyledi.

Gelişmekte olan koronavirüs pandemisi sırasında Hertz iflas koruması için başvurmuş, ancak seyahat biraz toparlanınca ve kiralık araçlara olan talep arttıkça, Knighthead Capital Management ve Certares Management’tan yatırımcılar şirketi devralacaklarını söylemişti.

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