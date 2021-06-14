Elon Musk yine ‘Bitcoin’ dedi, piyasalar hareketlendi

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketinin tekrar Bitcoin ile alışverişe başlamasının şartlarını açıkladığı tweet ile yine gündem oldu…

Daha önce Bitcoin’in doğaya verdiği zararı tam olarak tespit etmeden Tesla’nın Bitcoin ile alışveriş yapmasına izin vermeyeceğini duyuran Elon Musk dün gece, “Eğer bitcoin madencileri temiz enerji kullanımını onaylarsa Tesla tekrara Bitcoin ile ödeme kabul edebilir” dedi.

Musk Twitter üzerinden paylaştığı bu mesajını, Güney Afrikalı varlık yöneticisi Sygnia’nın başkanı Magda Wierzycka’nın, “Elon Musk’ın Bitcoin ile ilgili paylaştığı tweetler ABD’li yetkililer tarafından incelenmeli, soruşturma başlatılmalı” sözleri sonrasında attı.

Musk o tweette, “Bu bilgi yanlış bir bilgi. Tesla sadece Bitcoin’lerinin yüzde 10’unu sattı ve bunu da piyasayı hareketlendirmeden yaptı. Eğer kripto para madencileri tarafından temiz enerji kullanımı onayı gelir ve gelecekte de bu pozitif trend devam ederse, Tesla, Bitcoin ile ticarete devam edecektir” ifadesini kullandı.

ELON MUSK SÜREKLİ FİKİR DEĞİŞTİRİYOR

Musk’ın bu açıklaması sonrasında Bitcoin’in değeri 39.000 dolara kadar çıktı. Musk, geçen aylarda Bitcoin ve diğer dijital para birimlerini eleştirmiş ve piyasayı hareketlendirmişti. Şubat ayında Tesla, 1.5 milyar dolar değerindeki Bitcoin satın almış ve o dönemde Tesla da Bitcoin ile ödemeyi kabul etmişti. Fakat Mayıs ayında Bitcoin’in üretilme ve kullanım sürecinde doğaya zarar verdiği için bu hamlesini geri çekmişti.

Musk’ı eleştiren birçok isim ise Tesla Musk’ın piyasaya çok fazla yön verdiğini söylemiş ve Bitcoin’in fiyatlarının ani değişiminden Musk’ın sorumlu olduğunu söylemişti.