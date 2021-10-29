Elon Musk’ın üniversite açıklaması sosyal medyada olay oldu

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'ı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Teknoloji devinin kurucusu, son olarak üniversite kurmak istediğine dair sinyaller verdi.

Sozcu.com.tr

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Musk, tweet atmaya devam ediyor. Tesla kurucusu, son olarak üniversiteye başlayacağına karar verdiğini yazdı: “Yeni üniversiteye başlamayı düşünüyorum: Teksas Teknoloji ve Bilim Üniversitesi”

Musk’ın tweet’i takipçilerinde önce kafa karışıklığı yarattı. Bazı kullanıcılar, TITS adını duymadığına dair tweet’ler atarken, Musk’tan yeni tweet’ler geldi:

“Destansı ürünlere sahip olacak.

Evrensel olarak beğenilecek”

Musk’ın son iki tweet’inden sonra bir üniversite kurmayı düşündüğü sosyal medyada yankı uyandırdı. Tesla ve SpaceX’in arkasındaki isme, birbirinden ilginç tweet’ler geldi. Bir kullanıcı; “nasıl koydoluyoruz” yazarken başka bir kullanıcı SpaceX’e atıfta bulunarak Mars’ta bir üniversite kampüsü çizerek, Dünya ile Mars arasında shuttle aracı çizdi.

Elon Musk, son olarak şirketinin genel merkezini Silikon Vadisi’nden Austin, Teksas’a taşındığını açıklamıştı. Musk’ın üniversite ile ilgili tweet’leriyle ilgili henüz detaylı yeni bir açıklama gelmedi.

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