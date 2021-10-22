Elon Musk’tan Apple CEO’su Tim Cook’un İstanbul paylaşımına ‘bezli’ tepki

Apple CEO'su Tim Cook, bugün İstanbul Bağdat Caddesi'nde hizmete açılan Apple mağazasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Elon Musk da Tim Cook'un paylaşımına 200 liralık ekran temizleme bezine değinerek yanıt verdi.

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Apple CEO’su Tim Cook, Twitter hesabından İstanbul Bağdat Caddesi’nde açılan yeni Apple mağazasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Tim Cook, paylaşımında “İstanbul’daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

ELON MUSK’TAN ‘BEZLİ’ TEPKİ

Tesla CEO'su Elon Musk ise Tim Cook’un paylaşımına çarpıcı bir tepki gösterdi. Musk, Apple’ın 200 liralık ekran temizleme bezini kastederek “Gelin, Apple bezini görün” ifadelerini kullandı.

18 Ekim Pazartesi günü yeni ürünlerinin lansmanını gerçekleştiren Apple, ekran temizleme bezinin 19 dolarlık (200 liralık) fiyatı ile ayrıca dikkat çekmişti.