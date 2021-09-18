Elon Musk’tan Çinli otomobil üreticilerine övgü

Tesla CEO'su Elon Musk, Çin'in Hainan eyaletinde ev sahipliği yapan Dünya Yeni Enerji Taşıt Kongresi'nde Çinli otomobil üreticilerini "dünyanın en rekabetçileri" olarak niteleyerek övdü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kongrede konuşma yapan Musk, “Birçok Çinli otomobil üreticisine büyük saygı duyuyorum” dedi. Üç dakikalık konuşmada Musk, Çinli otomobil üreticilerinin “otomobil endüstrisinin geleceğini şekillendireceğini” söyledi.

Tesla’nın Çin’deki elektrikli otomobil üreticisi rakipleri arasında Nio ve Xpeng gibi şirketler yer alıyor.

Çin’de Tesla hakkında olumsuz yorumlar, geçtiğimiz yıl boyunca arttı. Nisan ayında Tesla müşterisi olduğunu iddia eden bir kadın, Şanghay otomobil fuarında arabasında iddia edilen fren arızasını protesto etti. Olayın videosu Çin sosyal ağlarında viral oldu ve devlet medyası Tesla’nın Çin’de “kibirli ve zorba bir duruşa” sahip olduğunu söyledi.

Çin’de önemli riskleri olan Çinli ve ABD’li şirketlere odaklanan bir hisse senedi araştırma şirketi olan JL Warren Capital, bu yazın başlarında, Tesla’nın Çin’de karşı karşıya olduğu halkla ilişkiler krizinin ciddiyetinin tamamen farkında olduğunu yazdı. Bloomberg’e göre; Tesla, bazıları tanınmış otomotiv uzmanları da dahil olmak üzere, kritik gönderilerini kaldırmalarını veya geri almalarını sağlamak için Çin’deki sosyal medya etkileyicilerine de ulaştı.

İlginizi Çekebilir Tesla da çip mağduru: Çin'deki fabrikada üretim durdu

İlginizi Çekebilir Tesla'nın Çin'de yaşadığı krizin sonuçları ortaya çıktı: Satışlar yüzde 69 düştü