Elon Musk’tan gençlere 5 maddede başarılı olma tavsiyesi

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, katıldığı bir podcast programında gençlere tavsiyelerde bulundu. Musk, 5 madde ile gençlere başarılı olmanın sırlarını verdi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan ve Tesla ile SpaceX’i yöneten Elon Musk, Lex Fridman’ın podcast programına katıldı. Birçok konuda açıklamalarda bulunan Musk, hayatta başarılı olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.

1- FAYDALI OLUN

Beş tavsiye sunan Musk, “Gençler faydalı olmaya çalışmalıdır. İnsanlara ve dünyaya faydalı olacak şeyler yapın. Faydalı olmak çok ama çok zor. Eğer biri faydalı olduğu bir hayat yaşıyorsa o kişi yaşamaya değer bir hayat yaşıyordur” dedi.

2- TOPLUMA KATKI SAĞLAYIN

Elon Musk’ın ikinci tavsiyesi ise gençlerin topluma katkı sağlamaları oldu. Musk, gençlerin tüketmekten çok üretmeye meyilli olmaları gerektiğini söylerken, “Topluma pozitif katkı sağlamaya çalışın, bunu amaçlayın. Dürüst ve adil bir şekilde çalışan insanlara çok saygım var” yorumunu yaptı.

3- LİDER OLMAYA ÇALIŞMAYIN

Musk, gençlerin sadece lider olmak için lider olmaya çalışmamalarını da istedi. Musk, “Genelde lider olmak istemeyen insanlar lider oluyor” dedi.

4- KİTAP OKUYUN

Fridman’ın programında çocukken ansiklopedi okuduğunu dile getiren Musk, “İnsanları kitap okumaya heveslendirmek isterim. Olabildiği kadar çok bilgiyi alın ve genel olarak bilgiye sahip olun. Böylelikle bilgi dünyasında en azından genel bilgiye sahip olabilirsiniz” ifadesini kullandı.

5- İNSANLARLA KONUŞUN

Elon Musk’ın gençlere verdiği son tavsiye ise “insanlarla konuşun” oldu… Musk, “Hayatın farklıyollarından geçmiş insanlarla, farklı endüstrideki, iş dünyasındaki ve yetenekteki insanlarla konuşun. Mümkün olduğu kadar çok şey öğrenin” dedi.

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