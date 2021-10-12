Elon Musk’tan Jeff Bezos’a kinayeli mesaj

Servetini katlayarak artıran ve uluslararası listelerden "Dünyanın en zengin insanı" olarak yerini sağlamlaştıran Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Twitter üzerinden dalga geçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’nde 222 milyar dolar ile zirvede oturan Elon Musk, Amazon’un ve kurucusu Jeff Bezos ile alay etmeye devam ediyor.

Musk’ın arkasından 191.6 milyar dolar ile ikinci sırada gelen Bezos önceki gün Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Amazon’un başarısı ile ilgili bir makaleyi paylaşan Bezos, “Bugün Amazon dünyanın en başarılı şirketlerinden biri ve iki farklı endüstriyi tamamen dönüştürdü” ifadesini kullandı. Bezos’un bu mesajının altına Musk üzerinde “2” yazan gümüş madalya emojisi paylaştı.

Geçen ay Forbes dergisine konuşan Musk, “Bezos’u geçtikten sonra ona dev boyutlarda bir 2 heykeli ve gümüş madalya göndereceğim” demişti.

İlginizi Çekebilir Elon Musk Berlin'de popstar gibi karşılandı