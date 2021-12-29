Endonezya’dan Boeing 737 kararı

2018 ve 2019 yıllarında yaşanan iki büyük ölümcül kazadan yaklaşık 3 yıl sonra Endonezya, Boeing 737 Max tipi uçaklara uyguladığı yasağı kaldırdığını açıkladı.

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Endonezya, 189 kişinin hayatını kaybettiği Lion Air felaketinden üç yıldan kısa bir süre geçmesine rağmen, Boeing 737 Max’ler üzerine uyguladığı yasağı kaldırdı.

Endonezya'nın 2018 yılından bu yana yasak uyguladığı Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başlayacağı bildirildi. Etiyopya Havayolları da dün yaptığı açıklamada, Boeing 737 tipi uçakların Şubat ayından itibaren yeniden havalanacağını açıklamıştı.

BAZI ÜLKELERDE HALEN YASAK SÜRÜYOR

180’den fazla ülke şu anda 737 Max’in kullanımına izin verirken, Avustralya, Japonya, Hindistan, Malezya ve Singapur bu yıl yasaklarını kaldıran ülkeler arasında yer alıyor.

Endonezya ulaştırma bakanlığı yaptığı açıklamada, yasağın kaldırılmasının derhal yürürlüğe gireceği belirtilirken, hükümet tarafından denetlemelerin süreceği belirtildi.

İKİ ÖLÜMCÜL KAZASI VAR

Endonezya’da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing “737 Max 8” tipi uçak, 29 Ekim 2018’de Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, “bu tip uçakların ilk kazası” olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019’da Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan sonra düşen ve 157 kişinin ölümüne yol açan Boeing 737 Max tipi uçakları Şubat 2022’de yeniden kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Etiyopya Havayolları CEO’su, Tewolde Gebremariam 737 Max uçuşlarının yeniden başlatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tasarım değişikliği çalışmalarını ve 20 aydan fazla süren titiz düzeltme sürecini izlemek için yeterince zaman harcadık… pilotlarımız, mühendislerimiz, uçak teknisyenlerimiz ve kabin ekibimiz filonun güvenliğinden emin.” dedi.

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