Eski çalışanından Facebook’a suçlama: Çalıntı içerikleri kullanıyor

Eski Facebook çalışanı ve veri uzmanı Jeff Allen, Facebook'un 2018'deki trafiğinin yüzde 40'ının çalıntı içeriklerle sağlandığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde karıştığı skandallar ve adını Meta olarak değiştirmesiyle gündemde olan Facebook, uluslararası medyanın manşetlerinden inmiyor.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Facebook ile ilgili bir analiz habere yer verdi. Haberde, Facebook’un büyüme hırsıyla çalıntı ve eski içerikleri kullandığı öne sürüldü.

Eski Facebook çalışanı ve veri uzmanı Jeff Allen, gazeteye yaptığı açıklamada Facebook’un 2018’deki trafiğinin yüzde 40’ının çalıntı içeriklerle sağlandığını öne sürdü. Allen, bu içeriklerin çoğunun iş veya organizasyon sayfaları tarafından ağırlıklı olarak kullanıldığını belirtti.

ADIM ADIM ANLATTI



Facebook’un telif hakları konusunda yavaş olduğunu öne süren Allen, “Bir Facebook sayfasını büyütmenin en kolay yolu nedir? İlk adım var olan, etkileşimi yüksek bir topluluk bulun. İkinci adım o toplulukta popüler içerikleri paylaşın. Son adım en popüler içerikleri sayfada yeniden paylaşın” ifadelerini kullandı.