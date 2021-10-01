Eski çalışanlardan Blue Origin’le ilgili şok iddia: Kaza olmaması şans… Güvenli değil

ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, 12 Ekim'deki ticari uzay uçuşu öncesinde endişe verici iddiaların hedefinde. Eski şirket çalışanları, New Shepard roketinin yeterince güvenli olmadığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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ABD’li milyarder iş insanı Jeff Bezos’un uzay araştırmaları için 2000 yılında kurduğu Blue Origin şirketi son dönemde çarpıcı iddiaların hedefinde. Temmuz ayında Bezos’un da katıldığı 11 dakikalık bir uzay uçuşu gerçekleştiren şirket, o tarihten itibaren ticari uçuşlar için başvuruları kabul etmeye başlamıştı.

Başvurular neticesinde 12 Ekim’de dört kişilik bir uçuş planlanırken, ABD basını şirket çalışanlarının iddialarını manşetlerine taşıdı. Business Insider’ın haberine göre hem mevcut hem de eski şirket çalışanlarından oluşan bir grup, bir açık mektup yayınladı.

Mektupta ismi açıkça yer alan tek isim, Blue Origin’de çalışan iletişimi departmanının başında bulunan ve geçtiğimiz dönemde görevinden ayrılan Alexandra Abrams. Çalışanlar, uçuşa sayılı günler kala şirketin geliştirdiği New Shepard roketiyle ilgili endişelerini dile getirdi.



‘KAZA YAŞANMAMASI ŞANS’



Kendilerine imkan verilmiş olsa rokete binmeyeceklerini söyleyen çalışanlar, bunun sebebi olarak yeterince güvenli olduğunu düşünmemelerini gösterdi. Çalışanlarının görüşünün görmezden gelindiği belirtilirken, New Shepard üzerinde çalışılırken ‘Jeff için ilerleme’ kaydedildiği ve bunun güvenlik endişeleri yarattığı vurgulandı. Mektupta şu ana kadar bir kaza yaşanmamış olmasının ‘şans’ olduğu aktarıldı.

17 MÜHENDİS İŞTEN AYRILDI



Jeff Bezos’un katıldığı insanlı uçuş dışında, New Shepard insansız olarak 15 başarılı uçuş gerçekleştirdi.

Öte yandan Bezos’un gerçekleştirdiği uçuştan sonra Blue Origin şirketinden 17 üst düzey mühendisin ayrıldığı belirtiliyor. Mühendislerin ayrılış sebebine ilişkin bir detay ise şirket tarafından paylaşılmadı.