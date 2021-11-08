Evlerde mikroplastik tehlike: Ölüm saçıyor

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, insanların evde her gün ortalama 7 bin plastik partikül soluduğunu ortaya çıkardı. Buna göre, en az sigara kadar tehlikeli olan bu microplastik partiküller, giysilerden, mobilyalara her yerde bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Plastik kullanımı insan hayatında o kadar yaygın ki, İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, her gün 7 bin kadar plastik partikül soluduğumuzu ortaya çıkardı. Bu rakam, bugüne kadar bilinen ve tahmin edilenden 100 kat fazla. Son teknoloji ürünler ve hassas cihazlar kullanılarak yapılan araştırmada, 10 mikron boyutunda partiküller de hesaplandı. Bu oran, bir saç telinin kalınlığından ortalama 10 kat daha küçük.

Araştırmalarda en fazla partiküle 8 yaşındaki bir kız çocuğunun odasında bulundu. Odadaki halı, yatak ve oyuncakların hepsinin sentetik malzemelerden yapıldığı kaydedildi.

SİGARA GİBİ SAYISIZ ZARARI VAR

İngiltere’de solunum hastalıkları uzmanı Profesör Anoop Chauhan, mikroplastiğin insan sağlığı üzerinde sigara gibi sayısız zararının olduğunu söyledi. Chauhan, “Vücudunuzda bu parçacıkların olması strese yol açtığı gibi metabolizmada değişikliklere sebep olabilir, bağışıklığı, enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini azaltabilir, üreme kapasitesini etkileyebilir ve potansiyel olarak kanserojen olabilir” dedi. Araştırmaya liderlik eden çevre kirliliği uzmanı Dr. Fay Couceiro da evlerde solunan mikroplastik miktarının kendilerini şaşırttığını, bu konuda daha fazla araştırmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Daha önce de yine evlerde bulunan gıda saklama kapları, şampuan, makyaj, parfüm ve çocuk oyuncakları gibi yüzlerce tüketici ürününde bulunan ftalat adı verilen sentetik kimyasalların ölüm saçtığı ortaya çıkarılmıştı.