Facebook, bu defa da kendi itibarı için haber akışına müdahale ediyor

Mark Zuckerberg, Facebook yanlısı hikayeleri platform kullanıcılarının haber akışlarına iten projeyi kişisel olarak onayladı. CEO, bu şekilde platform hakkında son dönemde çıkan skandalları bastırmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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The New York Times’ın haberine göre; Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin karıştığı skandalları gidermek için şirket hakkındaki olumlu hikayeleri kullanıcıların ana sayfalarında göstermek için tasarlanan planı onayladı.

Times’a göre, ocak ayında yöneticiler daha fazla Facebook yanlısı haber hikayesi göstermek ve şirket tarafından yazılan daha fazla gönderiyi vurgulamak için “Project Amplify” kod adlı bir girişim önerdiler.

Zuckerberg, ağustos ayında Project Amplify’a imza attıktan sonra Facebook, “Hızlı Tanıtım” adlı bir araçla değişiklikleri üç şehirde test etmeye başladı. Facebook’tan Joe Osborne, The Times’ın ocak ayı toplantısıyla ilgili haberlerini bir dizi tweet ile yalanladı. Osborne, Times’a, şirketin stratejisinin değiştiğini reddederek, “İnsanlar, şirketimizin karşı karşıya olduğu farklı sorunları ele almak için attığımız adımları bilmeyi hak ediyor ve bu adımları da geniş çapta paylaşacağız” dedi.

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