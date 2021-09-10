Facebook Ray-Ban ortaklığında geliştirdiği akıllı gözlüğünü tanıttı

Facebook, 299 dolardan başlayan "Ray-Ban Stories" ismini verdiği akıllı gözlüklerini piyasaya sürdü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Google gibi akıllı gözlük teknolojisine girmek için çalışmalar yapan sosyal medya devi nihayet yeni ürününü piyasaya sürdü.

Facebook akıllı gözlüğü için Ray-Ban’ın klasik tasarımından yararlanırken güneş gözlüğü formunda olan gözlükler, normal cam opsiyonu ile de kullanıcının karşısına çıkıyor.

Ray-Ban Stories, ön yüzünde iki adet 5 megapiksel kamera taşıyor. Gözlükler bu kamera sayesinde fotoğraf ve video çekip bu görüntüleri doğrudan kullanıcının telefonuna gönderebiliyor. Ayrıca küçük dahili hoparlörleri ile müzik çalabiliyor veya telefon görüşmeleri yapabiliyor.

Facebook yeni ürününü, “maceralarınızı paylaşmanın” yeni bir yolu olarak pazarlıyor.

Facebook çıkardığı akıllı gözlükle beraber gizlilik sorularını da beraberinde getiriyor. Sosyal medya platformu, web sitesinde gözlüğün “gizlilik göz önünde bulundurularak tasarlandığını” söylüyor. Ve hatta gözlüğün gizlilik yönergelerine adanmış bir mikro site bile oluşturdu.

Akıllı gözlükler artık çevrimiçi olarak ve ABD, Avustralya, Kanada, İrlanda, İtalya ve İngiltere’deki seçkin perakende mağazalarında mevcut.

İlginizi Çekebilir Facebook'un tüm WhatsApp mesajlarını okuduğu iddia edildi

İlginizi Çekebilir Facebook, yapay zekâsının ırkçılığı yüzünden yine özür diledi