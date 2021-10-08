Facebook ve Twitter genç nesle hitap etmiyor

Yeni bir ankete göre Twitter ve Facebook, gençlerin en az sevdiği sosyal medya platformları çıktı. Ankete katılanların yüzde 81'i en çok kullandığı platformun Instagram olduğunu belirtirken, en favori uygulamanın da Snapchat olduğu görüldü.

Sozcu.com.tr

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Amerikan bağımsız yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi Piper Sandler’in iki yılda bir yaptığı, 10.000 ABD’li gence çok sayıda endüstriyi kapsayan çeşitli markalar ve hizmetler hakkında sorular sorduğu ankete göre Snapchat, gençlerin sen sevdiği sosyal platformu oldu.

Ankete katılanların yüzde 35’i uygulamanın favorileri olduğunu söylerken, bunu yüzde 30 TikTok ve yüzde 22 ile Instagram izledi. Sadece yüzde 2’si en sevdiklerinin Twitter veya Facebook olduğunu söyledi.

Ankete göre Instagram, gençler arasında en çok kullanılan hizmet oldu ve katılanların yüzde 81’i platformu kullandığını söyledi. Snapchat ve TikTok ise sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular.

Sosyal medya şirketleri, genç kullanıcıları hizmetlerine çekmekte zorlanırken Facebook, gençlerin son dönemlerde rağbet gösterdiği TikTok’u kopyalamaya çalışarak Instagram’a yeni özellikler getirmiş ve hatta gençlere özel bir Instagram yayınlamayı planlıyordu.

Ancak son günlerde ortaya çıkan skandallar, milletvekilleri ve eleştirmenlerden gelen tepkiler nedeniyle bu planları durdurmak zorunda kaldı.

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