Facebook, Whatsapp, Instagram neden çöktü, hesaplar güvende mi?

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan Whatsapp, Instagram ve Facebook'un çökmesi sonucu uygulamalara saatlerce ulaşılamadı. Yaklaşık 7 saat süren sorun ardından erişim sağlanabildi ancak akıllara "hesaplar güvende mi?" sorusunu getirdi. Sözcü Web TV yayınında Alişer Delek'in konuğu teknoloji uzmanı Özgür Çetin merak edilenleri yanıtladı.

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Facebook, yaklaşık altı saat süren ve 3.5 milyar kullanıcının WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya ve mesaj servislerine erişimine engel olan kesintinin “ayar değişikliği hatasından” kaynaklandığını açıkladı.

Facebook yaptığı açıklamada bu değişikliği kimin gerçekleştirdiğini ya da planlı bir çalışmanın parçası olup olmadığını belirtmedi.

Peki hesaplar güvende mi, bu çökme neden oldu, tekrarı olur mu?

Sözcü Web TV yayınında Alişer Delek’in konuğu teknoloji uzmanı Özgür Çetin…