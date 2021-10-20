Facebook’a 70 milyon dolarlık ceza

Facebook, İngiltere’de Rekabet ve Pazar İdaresi'nin yönetmeliğine aykırı davranmaktan 70 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

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Facebook’un, popüler GIF uygulaması Giphy’i 400 milyon dolar karşılığında satın alması sonucu İngiltere'de Rekabet ve Pazarlar İdaresi (CMA) şirket hakkında rekabete uygun davranmadığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sürecinde, Facebook’un satın almayla ilgili CMA’dan herhangi bir onay almadığı da belirtildi.

İngiltere rekabet düzenleyicisi, uyarıları tekrar tekrar görmezden geldiği ve kurallarını kasten çiğnediği için Facebook’a 70 milyon dolar para cezası verdi. Konuyla ilgili olarak CMA'dan yapılan açıklamada, “İlk kez bir şirket CMA tarafından verilen emri bilinçli olarak ve ilgili bilgileri paylaşmayarak ihlâl ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu” ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE CEZA ÖDEMİŞTİ

Facebook'tan konuyla ilgili olarak Engadget sitesine gönderilen açıklamada ise “CMA'nın Facebook'u uyumluluk konusunda en iyi yaklaşımı göstermesine rağmen cezalandırmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz. Söz konusu kararı inceliyoruz ve seçeneklerimizi değerlendireceğiz.” ifadeleri yer aldı.

CMA, Facebook’u uyarılara rağmen gerekli seviyede bilgi paylaşmamakla suçluyor. CMA, daha önce de sosyal medya devini cezalandırmış, şirket, uyumluluk şefini CMA'nın onayı olmadan iki kez değiştirdiği için 700 bin dolar cezaya çarptırılmıştı.

Açıklamada Facebook'un sürekli uyarılara rağmen, CMA'yla gerekli seviyede bilgi paylaşımı yapmadığı belirtildi. Rekabet Temyiz Mahkemesi ve İtiraz Mahkemesi'nin yorumlarına da dikkat çeken CMA, Facebook'un kendisiyle iş birliğine gitmeyerek “yüksek riskli bir strateji” içine girdiği ifade edildi.

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