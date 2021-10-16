Facebook’la ilgili endişe verici bilimsel araştırma: Tek kişiye özel reklam veriyorlarmış

İspanya ve Avusturya'da görevli bilim insanları, Facebook'un hedefli reklam özelliğinin detaylarını paylaştı ve son dönemde adı çok sayıda skandala karışan platformun kullanıcılarının verilerini kullanarak özel reklamları önüne çıkardığını tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Facebook yine bir mahremiyet ve kişisel veri tartışmasıyla gündeme geldi… Son dönemde hakkında birçok ifşanın ortaya çıktığı Facebook ile ilgili bir araştırma yapan İspanyol ve Avusturyalı bilim insanları Facebook’un kullanıcılarının verilerini en ince detayına kadar kullandığını ve bu sayede “tek bir kişiye özel” reklam çıkarabildiğini ortaya çıkardı.

Veri ile desteklenen modelde Facebook kullanıcılarının paylaştığı verileri analiz eden Facebook’un bu sayede tek bir kişiye reklam verdiğini aktaran uzmanların paylaştıklarını Tech Crunch isimli teknoloji haberleri sitesi paylaştı.

Kullanıcıların alışkanlıkları ve ilgi alanlarının bu şekilde kullanılmasının potansiyel zararları ile ilgili yeni bir tartışmanın başlayacağını öngören bilim insanları, Facebook’un bu verileri ve bilgileri işleme konusundaki gücünü ve durdurulamamasının dikkat çektiğini aktardı.

“FACEBOOK SİZİ KOLAYCA TANIYOR”

Madrid’deki 3. Carlos Üniversistesi ve Avusturya’daki Graz Teknoloji Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, “Bizim hazırladığımız modelde 4 nadir ilgi alanı ya da 22 rastgele ilgi alanını kullanarak Facebook yüzde 90 oranında kişiye özel reklam sağlayabiliyor” açıklamasını yaptı.

Bilim insanları, “Facebook ile paylaştığınız veriler sizin bu platformda kolayca tanınmanıza olanak sağlıyor” ifadesini kullandı.



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