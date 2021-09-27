Facebook’tan beklenen açıklama geldi: “Instagram, gençler için zararlı değil”

Wall Street Journal'ın Instagram'ın gençleri, özellikle de genç kızları kötü etkilediğini ortaya çıkaran Facebook araştırmasını yayınlaması üzerine bu defa da Facebook araştırma başkanı Pratiti Raychoudhury'den bir açıklama geldi. Raychoudhury, açıklamasında araştırmayı önemsizleştirmeye çalışırken verilerin yanlış yorumlandığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal’ın ortaya çıkardığı Facebook araştırmasının yankıları devam ediyor. Instagram’ın her üç genç kızdan birinin vücut imajı ile ilgili sorunlar yaşadığını ve gençleri depresyona sürüklediğini ortaya çıkaran ve bizzat Facebook tarafından yapılan araştırma ile ilgili Facebook’tan bir açıklama daha geldi.

Facebook’ta araştırma başkanı olarak görev alan Pratiti Raychoudhury, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Wall Street Journal’ın şirketin iç araştırmasına atıfta bulunmasını doğru bulmadığını ve gazetenin sahip olduğu verileri kötü yorumladığını iddia ediyor.

Wall Street Journal 14 Eylül’de Facebook’un araştırmalarına dayanan ve Instagram’ın gençler üzerinde son derece zararlı etkileri olduğunu öne süren verilere odaklandı.

Platformun, Mart 2020'deki iç araştırmasına göre, yalnızca en iyi anları paylaşma eğiliminin; gençleri yeme bozukluklarına, sağlıksız bir beden algısına ve depresyona yönlendirebileceğini ortaya çıkardı. Araştırma, aynı zamanda kullanıcılara bir algoritma ile fotoğraf ve videolar sunan Keşfet sayfasının, kullanıcıları zararlı olabilecek içeriğin derinliklerine gönderebileceği konusunda da uyarıyor.

Gazete, Facebook’un ürünlerinin gençler üzerindeki zararlarının farkında olduğunu ve şirketin bu sorunları çözmek için asgari çabayı gösterdiğini de iddia etti.

TÜM DÜNYANIN KONUŞTUĞU ARAŞTIRMA İÇİN “ÖNEMSİZ BİR ÇALIŞMA” DEDİ

Wall Street’in yayınladığı makaleden sonra sessizliğini koruyan ve araştırmayı paylaşmaktan kaçınan Facebook, bu defa Raychoudhury aracılığıyla açıklamalar yapıyor; ancak Raychoudhury, gençlerin Instagram’a bağımlı hissettiklerini iddia etmeleri de dahil olmak üzere makalede gündeme getirilen sorunların çoğunu görmezden geliyor. Ve yapılan araştırmanın önemli bir çalışma olmadığını iddia ediyor.

Raychoudhury’e göre ortaya çıkan araştırma, sadece 40 katılımcının olduğu bir çalışmaya odaklanıyor ve 1 milyardan kullanıcısı olan bir platform için önemsiz bir çalışma.

Raychoudhury ayrıca makalenin odaklandığı vücut imajı sorununun Instagram’ın genç kızlar için daha da kötüleştirebileceği 12 olası sorundan sadece biri olduğunu tekrar tekrar belirtiyor. Raychoudhury açıklamasında şu satırlara yer veriyor:

“Bu araştırma, bu konulardaki araştırmalar gibi gençlerin sosyal medya ile hem olumlu hem de olumsuz deneyimler yaşadığını bildirdi. Gençlerin deneyimini en iyi şekilde nasıl geliştirebileceğimizi öğrenmek için şirket içi araştırmalar yapıyoruz.

Bu araştırmanın Instagram’ın genç kızlar için zararlı olduğunu göstermesi kesinlikle doğru değil. Araştırma, kendisinden haber aldığımız birçok gencin, her zaman karşılaştığı zor anlar ve sorunlarla mücadele ederken Instagram kullanmanın onlara yardımcı olduğunu gösterdi. Aslında, yalnızlık, kaygı, üzüntü ve yeme sorunları gibi ciddi alanlar da dahil olmak üzere Journal tarafından atıfta bulunulan slayttaki 12 alanın 11’inde, bu sorunla mücadele ettiğini söyleyen daha fazla sayıda genç kız, Instagram’ın bu zor zamanları daha iyi hale getirdiğini gösteriyor.”

SENATO ÖNCESİ GELEN AÇIKLAMA

Facebook, alıntılanan çalışmanın içeriği konusunda açıklama yapmaktan kaçınıyor. Ancak Facebook’un küresel güvenlik sorumlusu Antigone Davis’in perşembe günü Senato Ticaret Alt Komitesi’nin önüne çıkması, ortaya atılan iddiaları yanıtlaması ve yeni bir çocuklar için Instagram planları ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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