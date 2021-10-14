Facebook’tan yeni ifşalara sıkı önlem geldi

Son haftalarda şirket içi yazışmaları ifşa olan ve büyük itibar kaybı yaşayan Facebook'tan yeni bir önlem geldiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook ve bünyesindeki WhatsApp, Mesesenger ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine yönelik ifşalar şirkete büyük bir zarar verirken şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’i de hayatının en zor dönemiyle karşı karşıya getirdi.

Başta Wall Street Journal olmak üzere birçok medya kuruluşu Facebook yönetiminin gençlere zarar verdiğini ve bazı kullanıcıların paylaştığı içeriklere hiçbir müdahale etmediğinin ortaya çıkmasından sonra şirket çalışanlarına bazı kısıtlamalar getirdi.

Eski Facebook çalışanının ABD Senatosu’nda ifade vermesinden sonra Facebook yönetimi benzer bir sorunun yaşanmaması için çalışanlarına kısıtlama getirme kararı aldı. New York Times gazetesi, Facebook’un şirket çalışanlarının bazı iç yazışma gruplarına erişimini kaldırdığını açıkladı.

Eski Facebook yöneticisi Frances Haugen’ın belgeleri sızdırmasından sonra bu kararın alındığı kaydedildi. Çalışanların Workplace isimli mesajlaşma platformu üzerinden iç yazışmalara katılabildiği ve bu alanda fikir alışverişi yapabildiğini yazan New York Times, Facebook’un açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, “Sızıntılar verimliliği, etkiyi ve morali azaltıyor. Bu iç verilere erişimin engellenmesi çok karmaşık konuların yanlış yansıtılmasının da önüne geçer” denildi.

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